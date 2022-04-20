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مقتل 4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة تركية مسيرة شمالي سوريا
مقتل 4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة تركية مسيرة شمالي سوريا
قتلت الطائرات المسيرة التركية مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في مدينتي القامشلي وعين العرب شرقي وشمالي سوريا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T21:36+0000
2022-04-20T21:36+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وأفادت مصادر محلية بريف حلب لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن طائرة مسيّرة تركية، استهدفت مساء اليوم الأربعاء 20 نيسان/ أبريل، سيارة عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بريف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب افاد الشرقي، ما أدى لتدميرها ومقتل من فيها.وتابعت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل 4 مسلحين من التنظيم الموالي للجيش الأمريكي من ضمنهم قيادي رفيع المستوى من جنسية غير سورية.وكانت طائرة مسيرة تركية، استهدفت ظهر اليوم الأربعاء، منزلاً حوله تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي مركزاً"للاستخبارات العسكرية" ضمن مناطق قسد، عند الحزام الشمالي لمدينة القامشلي.وأكدت مصادر محلية بريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" إصابة 3 من مسلحي تنظيم "قسد" في القصف الجوي الذي استهدف مركزاً "للاستخبارات العسكرية" بينهم مسؤول في التنظيم.يشار أن الطائرات المسيرة التركية نفذت عدد كبير من الضربات والاستهدافات التي دمرت عدد من المراكز والمواقع التابعة لتنظيم "قسد" شرقي سوريا قتل وأصيب فيها عدد كبير منهم كان آخرها في قرية بريف تل تمر شمالي غربي الحسكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/المصالحة-الروسية-في-سوريا-جبهة-النصرة-الإرهابية-قصفت-منطقة-إدلب-السورية-مرتيين-1061391960.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

مقتل 4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة تركية مسيرة شمالي سوريا

21:36 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaالمحافظات الشرقية تستعد لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، مدينتي الحسكة و القامشلي، سوريا 24 مايو 2021
المحافظات الشرقية تستعد لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، مدينتي الحسكة و القامشلي، سوريا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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قتلت الطائرات المسيرة التركية مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في مدينتي القامشلي وعين العرب شرقي وشمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية بريف حلب لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن طائرة مسيّرة تركية، استهدفت مساء اليوم الأربعاء 20 نيسان/ أبريل، سيارة عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بريف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب افاد الشرقي، ما أدى لتدميرها ومقتل من فيها.
وتابعت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل 4 مسلحين من التنظيم الموالي للجيش الأمريكي من ضمنهم قيادي رفيع المستوى من جنسية غير سورية.
تمهيد ناري يستبق اقتحام الجيش السوري لمواقع تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
المصالحة الروسية في سوريا: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت منطقة إدلب السورية مرتيين
أمس, 22:04 GMT
وكانت طائرة مسيرة تركية، استهدفت ظهر اليوم الأربعاء، منزلاً حوله تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي مركزاً"للاستخبارات العسكرية" ضمن مناطق قسد، عند الحزام الشمالي لمدينة القامشلي.
وأكدت مصادر محلية بريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" إصابة 3 من مسلحي تنظيم "قسد" في القصف الجوي الذي استهدف مركزاً "للاستخبارات العسكرية" بينهم مسؤول في التنظيم.
يشار أن الطائرات المسيرة التركية نفذت عدد كبير من الضربات والاستهدافات التي دمرت عدد من المراكز والمواقع التابعة لتنظيم "قسد" شرقي سوريا قتل وأصيب فيها عدد كبير منهم كان آخرها في قرية بريف تل تمر شمالي غربي الحسكة.
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