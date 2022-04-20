https://arabic.sputniknews.com/20220420/ملك-الأردن-يغرد-عن-صحته-بعد-عودته-من-رحلة-علاجية-1061397717.html
ملك الأردن يغرد عن صحته بعد عودته من رحلة علاجية
ملك الأردن يغرد عن صحته بعد عودته من رحلة علاجية
غرد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن صحته بعد عودته من رحلة علاجية في ألمانيا، أجرى خلالها عملية جراحية ناجحة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T07:44+0000
2022-04-20T07:44+0000
2022-04-20T07:44+0000
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الملك عبد الله الثاني
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وكتب الملك عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. ولأبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم. والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم".وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "حطت طائرة الملك في مطار ماركا العسكري، الثلاثاء، عائدا من رحلة علاج في ألمانيا".وأضافت أن 10 طائرات حربية من نوع "إف 16" رافقت طائرة الملك في سماء عمّان قبل هبوطها.وأشارت إلى أنه كان في استقبال الملك لدى وصوله ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأمير الحسن بن طلال وأفراد العائلة الهاشمية ورؤساء السلطات الثلاث.والثلاثاء الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني بأحد المستشفيات الألمانية.وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح".وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, الملك عبد الله الثاني
ملك الأردن يغرد عن صحته بعد عودته من رحلة علاجية
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غرد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن صحته بعد عودته من رحلة علاجية في ألمانيا، أجرى خلالها عملية جراحية ناجحة.
وكتب الملك عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. ولأبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم. والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم".
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية
"بترا": "حطت طائرة الملك في مطار ماركا العسكري، الثلاثاء، عائدا من رحلة علاج في ألمانيا".
وأضافت أن 10 طائرات حربية من نوع "إف 16" رافقت طائرة الملك في سماء عمّان قبل هبوطها.
وأشارت إلى أنه كان في استقبال الملك لدى وصوله ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأمير الحسن بن طلال وأفراد العائلة الهاشمية ورؤساء السلطات الثلاث.
والثلاثاء الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي
الأردني نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني بأحد المستشفيات الألمانية.
وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح".
وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".