عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/منظمات-وشخصيات-ليبية-تندد-بحظر-منظمات-المجتمع-المدني-من-المشاركة-في-أنشطة-خارج-البلاد-1061393430.html
منظمات وشخصيات ليبية تندد بحظر منظمات المجتمع المدني من المشاركة في أنشطة خارج البلاد
منظمات وشخصيات ليبية تندد بحظر منظمات المجتمع المدني من المشاركة في أنشطة خارج البلاد
أصدرت منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، للتنديد بالإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T03:35+0000
2022-04-20T03:51+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103956/99/1039569938_0:8:741:424_1920x0_80_0_0_2dec9ee2525dcf30cf4574f84851c425.jpg
وقال البيان إن: "هذا الأمر يُعد خطوة إضافية في المسار الذي اتخذته المفوضية تجاه التقييد المنهجي لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات".وأكدت "المنظمات والشخصيات الموقعة أن تلك الإجراءات تأتي في سياق حملة واسعة تستهدف ترهيب المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا".وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المنظمات والشخصيات الموقعة أن المجتمع المدني الليبي يواجه مؤخرًا حملة ممنهجة تشنها بعض الأجهزة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها تُسجل ببالغ القلق اصطفاف مفوضية المجتمع المدني بطرابلس ضد حرية التنظيم وتكوين الجمعيات ودعم الحملة القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني؛ وذلك بدلا من دعمها والدفاع عن ضرورة احترام النصوص الدستورية وإلتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".من جانبه، قال الحقوقي الليبي عماد أرقيعة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، "إن هذا البيان جاء بسبب التضييق الذي حدث للمجتمع المدني، والذي بدأ منذ عام 2014 ولكن في 2019 زاد التضييق بل وصل للقمع".وأضاف: "أصبحت المفوضية تمثل الوصاية على مؤسسات المجتمع المدني، وهذا الأمر غير مقبول حسب اللوائح والقوانين والمعاهدات الدولية، التي تعتبر ليبيا طرفاً فيها بشأن حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين وتأسيس الجمعيات".كما أكد أن:جاء ذلك بعد أن حظرت مفوضية المجتمع المدني بطرابلس في السادس من أبريل 2022، على منظمات المجتمع المدني، أو الأفراد المنتمين لها، المشاركة في أي نشاط خارج الأراضي الليبية.وشمل الحظر التدريبات وورش العمل أو التعاون مع المنظمات الدولية أو تلقي الدعم منها، إلا بعد الحصول على موافقة المفوضية، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الجهات الأمنية قبل اتخاذ قرارها.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/ليبيا-منظمات-مجتمع-مدني-تجهز-لأول-مناظرة-بين-مرشحي-الرئاسة-بالتنسيق-مع-مفوضية-الانتخابات-1050694595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103956/99/1039569938_82:0:657:431_1920x0_80_0_0_2c3e3ce86d258f0c9be6406857ce56ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

منظمات وشخصيات ليبية تندد بحظر منظمات المجتمع المدني من المشاركة في أنشطة خارج البلاد

03:35 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 03:51 GMT 20.04.2022)
© REUTERSالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS
تابعنا عبرTelegram
أصدرت منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، للتنديد بالإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس.
وقال البيان إن: "هذا الأمر يُعد خطوة إضافية في المسار الذي اتخذته المفوضية تجاه التقييد المنهجي لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات".
وأكدت "المنظمات والشخصيات الموقعة أن تلك الإجراءات تأتي في سياق حملة واسعة تستهدف ترهيب المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
ليبيا.. منظمات مجتمع مدني تجهز لأول مناظرة بين مرشحي الرئاسة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات
13 نوفمبر 2021, 13:06 GMT
وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المنظمات والشخصيات الموقعة أن المجتمع المدني الليبي يواجه مؤخرًا حملة ممنهجة تشنها بعض الأجهزة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها تُسجل ببالغ القلق اصطفاف مفوضية المجتمع المدني بطرابلس ضد حرية التنظيم وتكوين الجمعيات ودعم الحملة القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني؛ وذلك بدلا من دعمها والدفاع عن ضرورة احترام النصوص الدستورية وإلتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
من جانبه، قال الحقوقي الليبي عماد أرقيعة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، "إن هذا البيان جاء بسبب التضييق الذي حدث للمجتمع المدني، والذي بدأ منذ عام 2014 ولكن في 2019 زاد التضييق بل وصل للقمع".
وأضاف: "أصبحت المفوضية تمثل الوصاية على مؤسسات المجتمع المدني، وهذا الأمر غير مقبول حسب اللوائح والقوانين والمعاهدات الدولية، التي تعتبر ليبيا طرفاً فيها بشأن حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين وتأسيس الجمعيات".
كما أكد أن:
"المطلوب من مجلس النواب اتخاذ خطوات أكثر فاعلية بمقترح قانون مؤسسات المجتمع المدني، الذي قام بإعداده مجموعة من الخُبراء في عام 2019 الذي بناءً عليه يتم انتشال المجتمع المدني من هيمنة الحكومة، والمفوضية خاصة مفوضية طرابلس التي تمثل خطر كبير على النشطاء المدنيين، بسبب تعاونها مع جهات أمنية مشبوهة، ولا تأتمر بأمرة دولة كمشاركتها معلومات على النشطاء الذين يعملون على بعض القضايا، وبعض البرامج وبالتالي فهي تمثل خطر كبير والتي كان من المفترض أن تقف بجانب هؤلاء النشطاء ومساندتهم".
جاء ذلك بعد أن حظرت مفوضية المجتمع المدني بطرابلس في السادس من أبريل 2022، على منظمات المجتمع المدني، أو الأفراد المنتمين لها، المشاركة في أي نشاط خارج الأراضي الليبية.
وشمل الحظر التدريبات وورش العمل أو التعاون مع المنظمات الدولية أو تلقي الدعم منها، إلا بعد الحصول على موافقة المفوضية، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الجهات الأمنية قبل اتخاذ قرارها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала