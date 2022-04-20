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https://arabic.sputniknews.com/20220420/منع-غير-المسلمين-من-زيارة-الحرم-القدسي-الشريف-حتى-نهاية-شهر-رمضان-1061402183.html
منع غير المسلمين من زيارة الحرم القدسي الشريف حتى نهاية شهر رمضان
منع غير المسلمين من زيارة الحرم القدسي الشريف حتى نهاية شهر رمضان
تستعد الشرطة الإسرائيلية لمنع غير المسلمين من زيارة الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى ابتداءً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:36+0000
2022-04-20T09:39+0000
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فوفقا لصيحفة "ذا صن أوف إسرائيل"، فإنه تم تسريب الخطة إلى عدد من وسائل الإعلام العبرية مساء أمس الثلاثاء، مما أثار غضبا لدى المشرعين اليمينيين، الذين انتقدوا الحكومة على الخطوة، التي تأتي بعد أيام من الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى.وأعرب وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وهو نائب عربي إسرائيلي يعمل مكتبه على تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، عن دعمه لهذه الخطوة.وقال "إن قرار الحكومة يسعى إلى تهدئة التوترات وعدم لعب دور المحرضين، الذين يحاولون تحويل الأماكن المقدسة إلى عود كبريت يشعل النار".في العام الماضي، أمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بإغلاق الموقع أمام غير المسلمين لمدة 19 يومًا خلال شهر رمضان. وتعرض لانتقادات شديدة عندما منع الموقع من إعادة الافتتاح للمصلين اليهود في يوم القدس، وهو عيد قومي يحتفل فيه باستيلاء إسرائيل على العاصمة في عام 1967، والذي يتزامن مع شهر رمضان.يُنظر إلى الحظر المفروض على الزوار غير المسلمين هذا العام لمدة 10 أيام كجزء من الوضع الراهن في الحرم القدسي، والذي يسمح للمسلمين بالزيارة والصلاة، بينما يُسمح لليهود بالزيارة فقط خلال فترات زمنية محدودة ولا يمكنهم الصلاة. الموقع هو أكثر الأماكن قداسة بالنسبة لليهود كموقع للمعابد التوراتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الرئيس-الفلسطينى-يطلع-المبعوث-الأممي-على-التطورات-بالمنطقة-والاعتداءات-الإسرائيلية-بالقدس-1061392420.html
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العالم العربي, القدس, إسرائيل, نظام التهدئة

منع غير المسلمين من زيارة الحرم القدسي الشريف حتى نهاية شهر رمضان

09:36 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 20.04.2022)
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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تستعد الشرطة الإسرائيلية لمنع غير المسلمين من زيارة الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى ابتداءً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
فوفقا لصيحفة "ذا صن أوف إسرائيل"، فإنه تم تسريب الخطة إلى عدد من وسائل الإعلام العبرية مساء أمس الثلاثاء، مما أثار غضبا لدى المشرعين اليمينيين، الذين انتقدوا الحكومة على الخطوة، التي تأتي بعد أيام من الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
وأعرب وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وهو نائب عربي إسرائيلي يعمل مكتبه على تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، عن دعمه لهذه الخطوة.
وقال "إن قرار الحكومة يسعى إلى تهدئة التوترات وعدم لعب دور المحرضين، الذين يحاولون تحويل الأماكن المقدسة إلى عود كبريت يشعل النار".
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أمس, 23:49 GMT
في العام الماضي، أمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بإغلاق الموقع أمام غير المسلمين لمدة 19 يومًا خلال شهر رمضان. وتعرض لانتقادات شديدة عندما منع الموقع من إعادة الافتتاح للمصلين اليهود في يوم القدس، وهو عيد قومي يحتفل فيه باستيلاء إسرائيل على العاصمة في عام 1967، والذي يتزامن مع شهر رمضان.
يُنظر إلى الحظر المفروض على الزوار غير المسلمين هذا العام لمدة 10 أيام كجزء من الوضع الراهن في الحرم القدسي، والذي يسمح للمسلمين بالزيارة والصلاة، بينما يُسمح لليهود بالزيارة فقط خلال فترات زمنية محدودة ولا يمكنهم الصلاة. الموقع هو أكثر الأماكن قداسة بالنسبة لليهود كموقع للمعابد التوراتية.
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