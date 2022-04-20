رئيس وزراء إسرائيل: نعمل بحرية في الأجواء السورية
15:28 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 20.04.2022)
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أن المقاتلات الإسرائيلية تعمل بحرية تامة في الأجواء السورية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن بينيت أن المقاتلات الإسرائيلية تعمل بحرية تامة في سوريا، وأن "بلاده حريصة على إدارة الوضع فيها بشكل صحيح".
רה"מ @naftalibennett מבהיר אצל ירון וילנסקי: "אנחנו פועלים בצורה חופשית לגמרי בסוריה, אני מקפיד לנהל את המדיניות מול רוסיה והאויב בסוריה בצורה נכונה"— גלצ (@GLZRadio) April 20, 2022
(צילום: מיכאל גלעדי, פלאש90) pic.twitter.com/QCqzc3lBbJ
وفي سياق متصل، ألمح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم على ريف دمشق الغربي، الذي وقع الخميس الماضي.
وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقابلة مع الجنرال كوخافي، ألمح من خلالها إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم الأخير على ريف دمشق الغربي، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي يحاول تقليل التهديدات التي تواجه بلاده.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت بسماع دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، مضيفة أن "أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في ريف دمشق" دون مزيد من التفاصيل.
שעות לאחר התקיפה המיוחסת לישראל בסוריה, הרמטכ"ל כוכבי אומר בריאיון מיוחד: "היעדים שלנו הם מניעת התסססות הכוחות האיראניים, מניעת הצבת מערכות נשק מתקדמות, מניעת מעבר כספים לטרור ומלחמה בטילים מדויקים. הפעילות של צה"ל אינטנסיבית, באוויר, בים, ביבשה ובסייבר. יש עוד הרבה עבודה לפנינו"— גלצ (@GLZRadio) April 15, 2022
وذكرت الإذاعة العبرية أنه بعيد ساعات قليلة من الهجوم المنسوب للجيش الإسرائيلي على ريف دمشق الغربي، أكد الجنرال كوخافي أن "الحرب بين حربين" هي وسيلة مركزية وحيوية ومهمة من أجل منع أو تقليل التهديدات على دولة إسرائيل.
وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن أهداف بلاده تتركز في "منع تمركز القوات الإيرانية، والحيلولة دون انتشار أنظمة الأسلحة المتطورة، فضلا عن منع تحويل الأموال للإرهاب ومحاربة الصواريخ الدقيقة".
وأشار الجنرال كوخافي إلى أن "نشاط الجيش الإسرائيلي لا يزال أمامه الكثير من العمل".