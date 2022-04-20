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رئيس وزراء إسرائيل: نعمل بحرية في الأجواء السورية
رئيس وزراء إسرائيل: نعمل بحرية في الأجواء السورية
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أن المقاتلات الإسرائيلية تعمل بحرية تامة في الأجواء السورية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T15:28+0000
2022-04-20T15:51+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن بينيت أن المقاتلات الإسرائيلية تعمل بحرية تامة في سوريا، وأن "بلاده حريصة على إدارة الوضع فيها بشكل صحيح".وفي سياق متصل، ألمح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم على ريف دمشق الغربي، الذي وقع الخميس الماضي.وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقابلة مع الجنرال كوخافي، ألمح من خلالها إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم الأخير على ريف دمشق الغربي، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي يحاول تقليل التهديدات التي تواجه بلاده.وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت بسماع دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، مضيفة أن "أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في ريف دمشق" دون مزيد من التفاصيل.وذكرت الإذاعة العبرية أنه بعيد ساعات قليلة من الهجوم المنسوب للجيش الإسرائيلي على ريف دمشق الغربي، أكد الجنرال كوخافي أن "الحرب بين حربين" هي وسيلة مركزية وحيوية ومهمة من أجل منع أو تقليل التهديدات على دولة إسرائيل.وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن أهداف بلاده تتركز في "منع تمركز القوات الإيرانية، والحيلولة دون انتشار أنظمة الأسلحة المتطورة، فضلا عن منع تحويل الأموال للإرهاب ومحاربة الصواريخ الدقيقة".وأشار الجنرال كوخافي إلى أن "نشاط الجيش الإسرائيلي لا يزال أمامه الكثير من العمل".
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إسرائيل, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

رئيس وزراء إسرائيل: نعمل بحرية في الأجواء السورية

15:28 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 20.04.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / POOL
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زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أن المقاتلات الإسرائيلية تعمل بحرية تامة في الأجواء السورية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن بينيت أن المقاتلات الإسرائيلية تعمل بحرية تامة في سوريا، وأن "بلاده حريصة على إدارة الوضع فيها بشكل صحيح".
وفي سياق متصل، ألمح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم على ريف دمشق الغربي، الذي وقع الخميس الماضي.
وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقابلة مع الجنرال كوخافي، ألمح من خلالها إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم الأخير على ريف دمشق الغربي، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي يحاول تقليل التهديدات التي تواجه بلاده.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت بسماع دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، مضيفة أن "أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في ريف دمشق" دون مزيد من التفاصيل.
وذكرت الإذاعة العبرية أنه بعيد ساعات قليلة من الهجوم المنسوب للجيش الإسرائيلي على ريف دمشق الغربي، أكد الجنرال كوخافي أن "الحرب بين حربين" هي وسيلة مركزية وحيوية ومهمة من أجل منع أو تقليل التهديدات على دولة إسرائيل.
وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن أهداف بلاده تتركز في "منع تمركز القوات الإيرانية، والحيلولة دون انتشار أنظمة الأسلحة المتطورة، فضلا عن منع تحويل الأموال للإرهاب ومحاربة الصواريخ الدقيقة".
وأشار الجنرال كوخافي إلى أن "نشاط الجيش الإسرائيلي لا يزال أمامه الكثير من العمل".
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