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نقيب المهن التمثيلية في مصر يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام
نقيب المهن التمثيلية في مصر يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام
كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، حقيقة ما تردد عن وفاة الفنان عادل إمام. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:44+0000
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أكد أشرف زكي، في تصريحات صحفية، أن "ما تردد عن وفاة الفنان عادل إمام هي شائعات سخيفة"، قائلًا: "الشائعات أصبحت أمرا سخيفا في حياتنا، ولا أعرف ما الفائدة التي تعود على مروجي الشائعات والأكاذيب، فهم لا يدركون تأثير هذه الشائعات على أسر النجوم".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان عادل إمام لشائعات من نفس النوع، إذ انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بشأن وفاته، وأخرى بشأن إصابته بفيروس كورونا.ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس/ آذار 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/عادل-إمام-يعود-إلى-شاشة-السينما-بعد-غياب-نحو-12-عاما-فيديو-1059246216.html
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نقيب المهن التمثيلية في مصر يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

10:44 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالفنان المصري، عادل إمام
الفنان المصري، عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، حقيقة ما تردد عن وفاة الفنان عادل إمام.
أكد أشرف زكي، في تصريحات صحفية، أن "ما تردد عن وفاة الفنان عادل إمام هي شائعات سخيفة"، قائلًا: "الشائعات أصبحت أمرا سخيفا في حياتنا، ولا أعرف ما الفائدة التي تعود على مروجي الشائعات والأكاذيب، فهم لا يدركون تأثير هذه الشائعات على أسر النجوم".
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عادل إمام يعود إلى شاشة السينما بعد غياب نحو 12 عاما... فيديو
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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان عادل إمام لشائعات من نفس النوع، إذ انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بشأن وفاته، وأخرى بشأن إصابته بفيروس كورونا.
ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس/ آذار 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".
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