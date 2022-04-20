https://arabic.sputniknews.com/20220420/هددوني-محارب-قديم-يروي-كيف-حظر-القوميون-الاحتفال-بعيد-النصر-في-أوكرانيا-1061415478.html
"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
ميخائيل غريغوريفيتش سوكاتش، محارب قديم شارك في الحرب الوطنية العظمى، يبلغ من العمر 100 عام، ويعيش في مدينة ميليتوبول الأوكرانية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:15+0000
2022-04-20T14:15+0000
2022-04-20T14:15+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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يتطلع سوكاتش، اليوم، للاحتفال بعيد النصر في الـ9 من مايو/ أيار، بعد أن حظر القوميون الأوكرانيون الاحتفال بيوم النصر في السنوات الأخيرة.
سبوتنيك عربي
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"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
2022-04-20T14:15+0000
true
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, видео
"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
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ميخائيل غريغوريفيتش سوكاتش، محارب قديم شارك في الحرب الوطنية العظمى، يبلغ من العمر 100 عام، ويعيش في مدينة ميليتوبول الأوكرانية.
يتطلع سوكاتش، اليوم، للاحتفال بعيد النصر في الـ9 من مايو/ أيار
، بعد أن حظر القوميون الأوكرانيون الاحتفال بيوم النصر في السنوات الأخيرة.