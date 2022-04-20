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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/هددوني-محارب-قديم-يروي-كيف-حظر-القوميون-الاحتفال-بعيد-النصر-في-أوكرانيا-1061415478.html
"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
ميخائيل غريغوريفيتش سوكاتش، محارب قديم شارك في الحرب الوطنية العظمى، يبلغ من العمر 100 عام، ويعيش في مدينة ميليتوبول الأوكرانية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:15+0000
2022-04-20T14:15+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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يتطلع سوكاتش، اليوم، للاحتفال بعيد النصر في الـ9 من مايو/ أيار، بعد أن حظر القوميون الأوكرانيون الاحتفال بيوم النصر في السنوات الأخيرة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, видео

"هددوني"... محارب قديم يروي كيف حظر القوميون الاحتفال بعيد النصر في أوكرانيا

14:15 GMT 20.04.2022
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ميخائيل غريغوريفيتش سوكاتش، محارب قديم شارك في الحرب الوطنية العظمى، يبلغ من العمر 100 عام، ويعيش في مدينة ميليتوبول الأوكرانية.
يتطلع سوكاتش، اليوم، للاحتفال بعيد النصر في الـ9 من مايو/ أيار، بعد أن حظر القوميون الأوكرانيون الاحتفال بيوم النصر في السنوات الأخيرة.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
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