عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/وثائق-أوكرانية-كييف-تسمح-لمجرمين-مطلوبين-بتهم-الإرهاب-بالسفر-إلى-الاتحاد-الأوروبي--1061392600.html
وثائق أوكرانية: كييف تسمح لمجرمين مطلوبين بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي
وثائق أوكرانية: كييف تسمح لمجرمين مطلوبين بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي
كشفت وثائق أوكرانية عثر ضباط إنفاذ القانون الروس، اليوم الأربعاء، فشل كييف في الوفاء بالتزاماتها الدولية بتسليم المجرمين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T02:06+0000
2022-04-20T02:06+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059681960_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c186b658782d250839fc0a5f8a40813c.jpg
خيرسون - سبوتنيك. ووفقا لوثائق مفرزة خيرسون الحدودية التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية ومكتب المدعي العام، والتي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، رفضت سلطات كييف الطلبات الروسية، وسمحت للمجرمين القتال في كتائب قومية، بل وسمحت لهم بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059681960_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_38485f562b1cefed6e8918dbfc9605f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

وثائق أوكرانية: كييف تسمح لمجرمين مطلوبين بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي

02:06 GMT 20.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
تابعنا عبرTelegram
كشفت وثائق أوكرانية عثر ضباط إنفاذ القانون الروس، اليوم الأربعاء، فشل كييف في الوفاء بالتزاماتها الدولية بتسليم المجرمين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في العملية العقابية في دونباس وهم مدرجون في قائمة المطلوبين الدوليين.
خيرسون - سبوتنيك. ووفقا لوثائق مفرزة خيرسون الحدودية التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية ومكتب المدعي العام، والتي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، رفضت سلطات كييف الطلبات الروسية، وسمحت للمجرمين القتال في كتائب قومية، بل وسمحت لهم بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала