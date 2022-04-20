https://arabic.sputniknews.com/20220420/وثائق-أوكرانية-كييف-تسمح-لمجرمين-مطلوبين-بتهم-الإرهاب-بالسفر-إلى-الاتحاد-الأوروبي--1061392600.html
وثائق أوكرانية: كييف تسمح لمجرمين مطلوبين بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي
وثائق أوكرانية: كييف تسمح لمجرمين مطلوبين بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي
كشفت وثائق أوكرانية عثر ضباط إنفاذ القانون الروس، اليوم الأربعاء، فشل كييف في الوفاء بالتزاماتها الدولية بتسليم المجرمين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T02:06+0000
2022-04-20T02:06+0000
2022-04-20T02:06+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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خيرسون - سبوتنيك. ووفقا لوثائق مفرزة خيرسون الحدودية التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية ومكتب المدعي العام، والتي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، رفضت سلطات كييف الطلبات الروسية، وسمحت للمجرمين القتال في كتائب قومية، بل وسمحت لهم بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وثائق أوكرانية: كييف تسمح لمجرمين مطلوبين بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي
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كشفت وثائق أوكرانية عثر ضباط إنفاذ القانون الروس، اليوم الأربعاء، فشل كييف في الوفاء بالتزاماتها الدولية بتسليم المجرمين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في العملية العقابية في دونباس وهم مدرجون في قائمة المطلوبين الدوليين.
خيرسون - سبوتنيك
. ووفقا لوثائق مفرزة خيرسون الحدودية التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية ومكتب المدعي العام، والتي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، رفضت سلطات كييف الطلبات الروسية، وسمحت للمجرمين القتال في كتائب قومية، بل وسمحت لهم بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.