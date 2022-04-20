https://arabic.sputniknews.com/20220420/وزارة-الرياضة-الإيرانية-تدشن-قسما-خاصا-بمونديال-قطر-2022-1061424010.html

وزارة الرياضة الإيرانية تدشن قسما خاصا بمونديال قطر 2022

وزارة الرياضة الإيرانية تدشن قسما خاصا بمونديال قطر 2022

أعلن محمد حسن تقي زادة، المسؤول المكلف بإدارة الشؤون الدولية في وزارة الرياضة والشباب الإيرانية، اليوم الأربعاء، تأسيس قسم خاص بدولة قطر لمتابعة المستجدات... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T17:29+0000

2022-04-20T17:29+0000

2022-04-20T17:29+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن محمد حسن تقي زادة، أن القسم الذي تم تدشينه في وزارة الرياضة والشباب الإيرانية سيتولى عملية التنسيق وتعزيز الجهود المشتركة بين الأقسام المعنية داخل الوزارة نفسها، والخاصة بشؤون مونديال قطر لكرة القدم.وأشار المسؤول الإيراني إلى تشكيل لجنة تعنى بشؤون كأس العالم 2022 لدى مجلس الوزراء في بلاده، والذي يأتي تحت رعاية الرئيس الإيراني نفسه، إبراهيم رئيسي، وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والصناعة الرياضة والشباب، والتراث الثقافي والسياحة، والطرق وإعمار المدن.وأكد رئيس الشؤون الدولية في وزارة الرياضة والشباب أن الوزارة وضعت برامج وخططا مناسبة في إطار تنظيم شؤون زوار كأس العالم 2022، سواء في المرحلة التي تسبق إقامة المونديال، أو بعد إقامة المونديال، بما يشمل تزويد الزوار بأزياء موحدة والرايات الخاصة بالمونديال، فضلا عن رزم إرشادية خصيصا للمواطنين الذين يرغبون في مشاهدة المباريات عن كثب.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر: "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220413/الحكومة-الإيرانية-تعلن-منح-تأشيرات-مجانية-لمشجعي-كاس-العالم-2022-1061154464.html

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