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وزير الخارجية السعودي: نؤكد دعمنا الكامل للمجلس الرئاسي اليمني
وزير الخارجية السعودي: نؤكد دعمنا الكامل للمجلس الرئاسي اليمني
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T06:56+0000
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وقال بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نبارك لفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية اليوم في عدن، ونُثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار".وشدد على أن "المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني، وسوف تواصل القيام بذلك"، مؤكدا "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له".وأدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن.كما منح مجلس النواب اليمني الحكومة اليمنية، الثقة، بعد أربعة أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة والمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، السعي لتحقيق السلام في اليمن، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد جماعة "أنصار الله" لضبط مسار الهدنة والحيلولة دون انهيارها.وقال العليمي، خلال كلمة له عقب أدائه وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن إن مجلس القيادة الرئاسي يلتزم أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله
وزير الخارجية السعودي: نؤكد دعمنا الكامل للمجلس الرئاسي اليمني
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له.
وقال بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نبارك لفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية اليوم في عدن، ونُثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار".
وشدد على أن "المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني، وسوف تواصل القيام بذلك"، مؤكدا "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له".
وأدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية
أمام البرلمان في جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن.
كما منح مجلس النواب اليمني
الحكومة اليمنية، الثقة، بعد أربعة أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة والمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، السعي لتحقيق السلام في اليمن، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد جماعة "أنصار الله" لضبط مسار الهدنة والحيلولة دون انهيارها.
وقال العليمي، خلال كلمة له عقب أدائه وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن إن مجلس القيادة الرئاسي يلتزم أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.