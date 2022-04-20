https://arabic.sputniknews.com/20220420/وكالة-النرويج-ترسل-إلى-أوكرانيا-100-نظام-صاروخي-من-طراز-ميسترال-1061394860.html
وكالة: النرويج ترسل إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال"
وكالة: النرويج ترسل إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال"
أرسلت النرويج إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال" استجابة لطلب من كييف لتوفير أسلحة مختلفة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" في إشارة إلى وزارة الدفاع في... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T05:47+0000
2022-04-20T05:47+0000
2022-04-20T05:47+0000
أخبار أوكرانيا
النرويج
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في وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أوسلو إرسال أسلحة إلى بلاده، ولا سيما صواريخ "هاربون" المضادة للسفن وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "NASAMS".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السادس والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, النرويج
وكالة: النرويج ترسل إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال"
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أرسلت النرويج إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال" استجابة لطلب من كييف لتوفير أسلحة مختلفة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" في إشارة إلى وزارة الدفاع في الدولة الاسكندنافية.
في وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أوسلو إرسال أسلحة إلى بلاده، ولا سيما صواريخ "هاربون" المضادة للسفن وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "NASAMS".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السادس والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.