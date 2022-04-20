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https://arabic.sputniknews.com/20220420/وكالة-النرويج-ترسل-إلى-أوكرانيا-100-نظام-صاروخي-من-طراز-ميسترال-1061394860.html
وكالة: النرويج ترسل إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال"
وكالة: النرويج ترسل إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال"
أرسلت النرويج إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال" استجابة لطلب من كييف لتوفير أسلحة مختلفة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" في إشارة إلى وزارة الدفاع في... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T05:47+0000
2022-04-20T05:47+0000
أخبار أوكرانيا
النرويج
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في وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أوسلو إرسال أسلحة إلى بلاده، ولا سيما صواريخ "هاربون" المضادة للسفن وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "NASAMS".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السادس والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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أخبار أوكرانيا, النرويج

وكالة: النرويج ترسل إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال"

05:47 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
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أرسلت النرويج إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال" استجابة لطلب من كييف لتوفير أسلحة مختلفة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" في إشارة إلى وزارة الدفاع في الدولة الاسكندنافية.
في وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أوسلو إرسال أسلحة إلى بلاده، ولا سيما صواريخ "هاربون" المضادة للسفن وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "NASAMS".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السادس والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:15 GMT
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