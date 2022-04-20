https://arabic.sputniknews.com/20220420/وكالة-قوات-إسرائيلية-تقتحم-المسجد-الأقصى-بأعداد-كبيرة-تمهيدا-لاقتحام-المستوطنين--1061394070.html
وكالة: قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بأعداد كبيرة تمهيدا لاقتحام المستوطنين
وكالة: قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بأعداد كبيرة تمهيدا لاقتحام المستوطنين
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T04:43+0000
2022-04-20T04:43+0000
2022-04-20T04:43+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وأضافت الوكالة "انتشرت شرطة الاحتلال في ساحات الحرم، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم".وتابعت: "حاصرت قوات الاحتلال، المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة".وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الرئيس-الفلسطينى-يطلع-المبعوث-الأممي-على-التطورات-بالمنطقة-والاعتداءات-الإسرائيلية-بالقدس-1061392420.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
وكالة: قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بأعداد كبيرة تمهيدا لاقتحام المستوطنين
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية.
وأضافت الوكالة "انتشرت شرطة الاحتلال في ساحات الحرم، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم".
وتابعت: "حاصرت قوات الاحتلال، المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة".
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات
بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.