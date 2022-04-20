عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/ولي-عهد-البحرين-يؤكد-خلال-اتصال-مع-رئيس-وزراء-إسرائيل-أهمية-عدم-التصعيد-في-القدس-1061414122.html
ولي عهد البحرين يؤكد خلال اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل أهمية عدم التصعيد في القدس
ولي عهد البحرين يؤكد خلال اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل أهمية عدم التصعيد في القدس
بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحداث الدامية التي شهدها محيط... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:52+0000
2022-04-20T13:52+0000
مؤتمر البحرين
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102683/22/1026832240_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_ddcc1a08311795fb709acf66dcc1046e.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكر ديوان ولي عهد البحرين، في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل".وأضاف: "تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الصدد تم استعراض الأحداث الأخيرة في القدس الشريف والتأكيد على أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر كافة الأديان والحرص على حرية ممارستها".ووقّعت البحرين وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في أيلول/سبتمبر 2020.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102683/22/1026832240_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_02e83039a155392df401421e5790848f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مؤتمر البحرين, أخبار إسرائيل اليوم

ولي عهد البحرين يؤكد خلال اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل أهمية عدم التصعيد في القدس

13:52 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov  / الذهاب إلى بنك الصورالمعرض العسكري الدولي في البحرين (BIDEC-2017) - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وولي عهد مملكة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
المعرض العسكري الدولي في البحرين (BIDEC-2017) - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وولي عهد مملكة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحداث الدامية التي شهدها محيط المسجد الأقصى، مؤكدا أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر الأديان كافة.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر ديوان ولي عهد البحرين، في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل".
وأضاف: "تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الصدد تم استعراض الأحداث الأخيرة في القدس الشريف والتأكيد على أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر كافة الأديان والحرص على حرية ممارستها".
ووقّعت البحرين وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في أيلول/سبتمبر 2020.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала