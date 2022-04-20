https://arabic.sputniknews.com/20220420/ولي-عهد-البحرين-يؤكد-خلال-اتصال-مع-رئيس-وزراء-إسرائيل-أهمية-عدم-التصعيد-في-القدس-1061414122.html
ولي عهد البحرين يؤكد خلال اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل أهمية عدم التصعيد في القدس
ولي عهد البحرين يؤكد خلال اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل أهمية عدم التصعيد في القدس
بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحداث الدامية التي شهدها محيط... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:52+0000
2022-04-20T13:52+0000
2022-04-20T13:52+0000
مؤتمر البحرين
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وذكر ديوان ولي عهد البحرين، في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل".وأضاف: "تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الصدد تم استعراض الأحداث الأخيرة في القدس الشريف والتأكيد على أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر كافة الأديان والحرص على حرية ممارستها".ووقّعت البحرين وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في أيلول/سبتمبر 2020.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مؤتمر البحرين, أخبار إسرائيل اليوم
ولي عهد البحرين يؤكد خلال اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل أهمية عدم التصعيد في القدس
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بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحداث الدامية التي شهدها محيط المسجد الأقصى، مؤكدا أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر الأديان كافة.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر ديوان ولي عهد البحرين، في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل
".
وأضاف: "تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الصدد تم استعراض الأحداث الأخيرة
في القدس الشريف والتأكيد على أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر كافة الأديان والحرص على حرية ممارستها".
ووقّعت البحرين وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في أيلول/سبتمبر 2020.