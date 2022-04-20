https://arabic.sputniknews.com/20220420/-العلاقات-التركية-السعودية-هل-تنتصر-المصالح-على-الإيديولوجيا-1061415333.html
العلاقات التركية السعودية... هل تنتصر المصالح على الإيديولوجيا
العلاقات التركية السعودية... هل تنتصر المصالح على الإيديولوجيا
تناقش الحلقة الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، والنتائج المحتملة لهذه الزيارة على الاصطفافات والتحالفات الإقليمية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:14+0000
2022-04-20T14:14+0000
2022-04-20T14:14+0000
راديو
بانوراما
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العلاقات التركية السعودية.. هل ستنتصر المصالح على الأيديولوجيا
العلاقات التركية السعودية.. هل ستنتصر المصالح على الأيديولوجيا؟
وتأتي زيارة الرئيس التركي في سياق إعادة ترتيب العلاقات الخارجية وطوي صفحات من التنافس والخلاف مع عدد من الدول في المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات.وتطرح هذه الزيارة تساؤلات عدة، على رأسها فرضية التباعد مع تيار الإسلام السياسي كثمن لتطبيع العلاقات مع الرياض، فضلًأ عن مستقبل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.الخبير في الشأن التركي، فراس رضوان أوغلو، اعتبر أنرضوان أوغلو، وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، أشار إلى حاجة تركيا والسعودية كل منها إلى الآخر في الجانبين السياسي والاقتصادي، ويدركان أهمية التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
العلاقات التركية السعودية... هل تنتصر المصالح على الإيديولوجيا
تابعنا عبر
تناقش الحلقة الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، والنتائج المحتملة لهذه الزيارة على الاصطفافات والتحالفات الإقليمية.
وتأتي زيارة الرئيس التركي في سياق إعادة ترتيب العلاقات الخارجية وطوي صفحات من التنافس والخلاف مع عدد من الدول في المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وتطرح هذه الزيارة تساؤلات عدة، على رأسها فرضية التباعد مع تيار الإسلام السياسي كثمن لتطبيع العلاقات مع الرياض، فضلًأ عن مستقبل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
الخبير في الشأن التركي، فراس رضوان أوغلو، اعتبر أن
"مجرد مبدأ الزيارة يكشف أن كل الجانبين قطعا شوطًا طويلًا في التقارب، تمهيدًا لتطبيع كامل للعلاقات".
رضوان أوغلو، وفي مقابلة معه عبر "بانوراما
"، أشار إلى حاجة تركيا والسعودية كل منها إلى الآخر في الجانبين السياسي والاقتصادي، ويدركان أهمية التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.
التفاصيل في الملف الصوتي...