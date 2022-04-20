https://arabic.sputniknews.com/20220420/7-مشروبات-صحية-لمرضى-السكري-في-رمضان-1061403998.html
7 مشروبات صحية لمرضى السكري في رمضان
7 مشروبات صحية لمرضى السكري في رمضان
يحتاج مرضى السكري لاتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان لمنح الجسم المكونات الغذائية التي يحتاج إليها في ذات الوقت الذي يحافظون فيه على نسبة السكر في الدم عند... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:26+0000
2022-04-20T10:26+0000
2022-04-20T10:26+0000
انفوجرافيك
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تعد المشروبات التي يتم تناولها على الإفطار أو قبل السحور من أهم مصادر السكريات للجسم، ولذلك فإن تجنب بعضها والحرص على تناول الأخرى يمكن أن يكون مفيدا لضبط نسبة السكر في الدم خلال شهر رمضان دون أن يكون لذلك آثار سلبية على صحة الصائم.
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7 مشروبات صحية لمرضى السكري في رمضان
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يحتاج مرضى السكري لاتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان لمنح الجسم المكونات الغذائية التي يحتاج إليها في ذات الوقت الذي يحافظون فيه على نسبة السكر في الدم عند المستويات الآمنة.
تعد المشروبات التي يتم تناولها على الإفطار أو قبل السحور من أهم مصادر السكريات للجسم، ولذلك فإن تجنب بعضها والحرص على تناول الأخرى يمكن أن يكون مفيدا لضبط نسبة السكر في الدم خلال شهر رمضان دون أن يكون لذلك آثار سلبية على صحة الصائم.