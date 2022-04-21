https://arabic.sputniknews.com/20220421/أبل-تدفع-أكثر-من-1000-دولار-لرجل-بسبب-عدم-إرفاقها-شاحن-مع-هاتفه-آيفون-1061459544.html

‏"أبل" تدفع أكثر من 1000 دولار لرجل بسبب عدم إرفاقها شاحن مع هاتفه "آيفون"‏

‏"أبل" تدفع أكثر من 1000 دولار لرجل بسبب عدم إرفاقها شاحن مع هاتفه "آيفون"‏

أمر قاض برازيلي شركة "أبل" الأمريكية بدفع 1081 دولارا لرجل، بسبب عدم إرفاقها شاحن كهربائي ‏مع علبة هاتف "آيفون" الجديد الخاص به.‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T15:44+0000

2022-04-21T15:44+0000

2022-04-21T15:44+0000

شركة آبل

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103535/20/1035352004_0:183:5472:3261_1920x0_80_0_0_0b75002e15c6077ebc01ed20d5058448.jpg

وذكرت محكمة في مدينة جويانيا البرازيلية أن شركة "أبل" تنتهك قوانين حماية المستهلك، ويجب عليها تعويض العميل الذي تم بيع له هاتف "آيفون" بدون شاحن، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.وأدان قاضي المحكمة، فانديرلي بينهيرو، شركة "أبل" بإجراء "بيع مزدوج" غير قانوني، يجبر العملاء على شراء اثنين من منتجاتها حتى يعمل أحدهما بشكل كامل.ووفقا لقانون المستهلك في البرازيل، فإنه يجب أن تشتمل الأجهزة مثل الهاتف الذكي على شاحن، ومن الممكن بيعها بشكل منفصل، ولكن يجب ألا يكون البيع المنفصل إلزاميا للعميل، من أجل السماح للجهاز بالعمل بشكل كامل.واعتبر القاضي البرازيلي أن سياسة "أبل" مع العملاء "ممارسة تجارية مسيئة وغير قانونية".وفي دفاعها عن نفسها أمام المحكمة البرازيلية، قالت شركة "أبل" إن الكابل المرفق مع هواتفها يمكن استخدامه مع محولات غير تابعة لها، وهي الحجة التي رفضها القاضي، مؤكدا أن الكابل لا يعمل مع محولات الحائط التي تفتقر إلى منفذ "USB-C"، الذي تم تصميم شاحن "أبل" به.كما أشار إلى أن شركة "أبل" قالت إنها توقفت عن توفير شاحن الطاقة مع أجهزتها بسبب قلقها على البيئة، لكنه رد على هذا بأن الشركة مازالت تصنّع شواحن الطاقة وتبيعها بشكل منفصل.وقال بينهيرو: "ليس من المناسب أن يسعى مثل هذا الإجراء إلى الحد من الآثار البيئية، لأنه في جميع الأدلة يواصل المدعى عليه تصنيع مثل هذا الملحق الأساسي، لكنه يبيعه الآن بشكل منفصل".وأعلنت شركة "أبل" لأول مرة عن توقفها عن توفير شواحن الطاقة لهاتف "آيفون 12" في عام 2020، وهي السياسة التي قالت الحكومة البرازيلية إنها مسيئة، وفي العام الماضي 2021، فرضت البرازيل غرامة على شركة "آبل" بقيمة 2 مليون دولار بسبب هذه الممارسة، قائلة إن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" فشلت في إظهار "المكسب البيئي" الذي أعلنت عنه.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/آبل-تكشف-بالخطأ-عن-تفاصيل-غير-مسبوقة-في-شاحنها-الجديد-1061004189.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

شركة آبل, مجتمع