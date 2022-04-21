https://arabic.sputniknews.com/20220421/أردوغان-أنقذنا-مئات-آلاف-اللاجئين-من-الغرق-بعكس-دول-متحضرة-تركتهم-للموت-1061468215.html

أردوغان: أنقذنا مئات آلاف اللاجئين من الغرق بعكس دول متحضرة تركتهم للموت

أردوغان: أنقذنا مئات آلاف اللاجئين من الغرق بعكس دول متحضرة تركتهم للموت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن أنقرة أنقذت مئات آلاف اللاجئين من الغرق في البحر، بعكس الدول التي وصفها بـ"المتحضرة". 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T20:07+0000

2022-04-21T20:07+0000

2022-04-21T20:07+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:341:2883:1963_1920x0_80_0_0_49744ed1e5c64b3ffe7d198ec778059e.jpg

وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال اتصال مرئي أثناء مناورات "الوطن الأزرق 2022" البحرية، أن بلاده "أنقذت مئات آلاف اللاجئين من الغرق في البحر، بينما تركت الدول التي تعتبر نفسها متحضرة اللاجئين للموت".وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بيّن أردوغان أن القوات التركية تستمر بأداء مهامها داخل وخارج الحدود التركية بنجاح، بالإضافة إلى أنها تستمر في تنظيم مناوراتها العسكرية بهدف تفقد جاهزيتها أيضا.وأكد أردوغان أن امتلاك بلاده قوات بحرية قوية "ليس خيارا بل ضرورة"، لأن تركيا دولة محاطة بالبحار من 3 جهات.وبيّن الرئيس التركي أنه في الوقت الذي "تقوم فيه الدول التي تعتبر نفسها متحضرة بترك اللاجئين للموت في البحر، وقتلهم عمدا من خلال إغراق قواربهم، أنقذت القوات البحرية التركية مئات آلاف اللاجئين من الغرق في ظلمات البحر"، بحسب المصدر.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/أول-رد-رسمي-من-العراق-على-تصريحات-أردوغان-بشأن-دعم-حكومة-بغداد-للحملة-العسكرية-التركية-1061436236.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار تركيا اليوم