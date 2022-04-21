https://arabic.sputniknews.com/20220421/أردوغان-أنقذنا-مئات-آلاف-اللاجئين-من-الغرق-بعكس-دول-متحضرة-تركتهم-للموت-1061468215.html
أردوغان: أنقذنا مئات آلاف اللاجئين من الغرق بعكس دول متحضرة تركتهم للموت
أردوغان: أنقذنا مئات آلاف اللاجئين من الغرق بعكس دول متحضرة تركتهم للموت
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن أنقرة أنقذت مئات آلاف اللاجئين من الغرق في البحر، بعكس الدول التي وصفها بـ"المتحضرة". 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم
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وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال اتصال مرئي أثناء مناورات "الوطن الأزرق 2022" البحرية، أن بلاده "أنقذت مئات آلاف اللاجئين من الغرق في البحر، بينما تركت الدول التي تعتبر نفسها متحضرة اللاجئين للموت".وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بيّن أردوغان أن القوات التركية تستمر بأداء مهامها داخل وخارج الحدود التركية بنجاح، بالإضافة إلى أنها تستمر في تنظيم مناوراتها العسكرية بهدف تفقد جاهزيتها أيضا.وأكد أردوغان أن امتلاك بلاده قوات بحرية قوية "ليس خيارا بل ضرورة"، لأن تركيا دولة محاطة بالبحار من 3 جهات.وبيّن الرئيس التركي أنه في الوقت الذي "تقوم فيه الدول التي تعتبر نفسها متحضرة بترك اللاجئين للموت في البحر، وقتلهم عمدا من خلال إغراق قواربهم، أنقذت القوات البحرية التركية مئات آلاف اللاجئين من الغرق في ظلمات البحر"، بحسب المصدر.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/أول-رد-رسمي-من-العراق-على-تصريحات-أردوغان-بشأن-دعم-حكومة-بغداد-للحملة-العسكرية-التركية-1061436236.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: أنقذنا مئات آلاف اللاجئين من الغرق بعكس دول متحضرة تركتهم للموت
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن أنقرة أنقذت مئات آلاف اللاجئين من الغرق في البحر، بعكس الدول التي وصفها بـ"المتحضرة".
وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال اتصال مرئي أثناء مناورات "الوطن الأزرق 2022" البحرية، أن بلاده "أنقذت مئات آلاف اللاجئين من الغرق في البحر، بينما تركت الدول التي تعتبر نفسها متحضرة اللاجئين للموت".
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية
، بيّن أردوغان أن القوات التركية تستمر بأداء مهامها داخل وخارج الحدود التركية بنجاح، بالإضافة إلى أنها تستمر في تنظيم مناوراتها العسكرية بهدف تفقد جاهزيتها أيضا.
وأشار أردوغان إلى أن هدف مناورات "الوطن الأزرق 2022"، التي أطلقتها القوات المسلحة التركية منذ 11 أبريل/ نيسان، هو إتمام جاهزية القوات و"اختبار فعالية أنظمة الأسلحة المحلية والوطنية".
وأكد أردوغان أن امتلاك بلاده قوات بحرية قوية "ليس خيارا بل ضرورة"، لأن تركيا دولة محاطة بالبحار من 3 جهات.
وشدد أردوغان على إصرار أنقرة على مواصلة السعي حتى تصبح القوات البحرية من "أقوى القوات في المنطقة والعالم".
وبيّن الرئيس التركي أنه في الوقت الذي "تقوم فيه الدول التي تعتبر نفسها متحضرة بترك اللاجئين للموت في البحر، وقتلهم عمدا من خلال إغراق قواربهم، أنقذت القوات البحرية التركية مئات آلاف اللاجئين من الغرق في ظلمات البحر"، بحسب المصدر.