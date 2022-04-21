https://arabic.sputniknews.com/20220421/ألمانيا-تدرس-تبادل-أسلحة-مع-سلوفينيا-ضمن-خطتها-لتسليح-أوكرانيا---1061453259.html

ألمانيا تدرس تبادل أسلحة مع سلوفينيا ضمن خطتها لتسليح أوكرانيا

ألمانيا تدرس تبادل أسلحة مع سلوفينيا ضمن خطتها لتسليح أوكرانيا

أكدت ألمانيا أنها تدرس تبادل الأسلحة مع سلوفينيا ضمن خطتها لتسليح أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، على خلفية الأزمة في أوكرانيا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T13:41+0000

2022-04-21T13:41+0000

2022-04-21T13:41+0000

العالم

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وقالت قناة "إن تي في" الإخبارية الألمانية، اليوم الخميس، إن "ألمانيا تخطط لإعطاء سلوفينيا عربات مدرعة مقابل شحنة من دباباتT-72 السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا مع تصاعد الضغط على برلين لتسليح كييف بشكل أفضل في مواجهة العملية العسكرية الروسية".وسترسل ألمانيا مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردير" وناقلات جنود مصفحة إلى حليفتها شرق الناتو، بموجب اتفاق التبادل، خاصة بعدما طلبت سلوفينيا المزيد من المعدات الحديثة، بما في ذلك مدرعات من طراز "بوما" و"بوكسر"، ودبابات قتال من طراز "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، بحسب القناة.كما نقلت القناة أن الحلفاء انتقدوا المستشار الألماني، أولاف شولتس، لرفضه إرسال أسلحة ثقيلة مباشرة إلى أوكرانيا، متابعة أن "الحكومة الألمانية تتحجج بأن قواتها المسلحة قدمت الحد الأقصى من مخزون الأسلحة التي يمكنها منحها لأوكرانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220420/سي-إن-إن-الولايات-المتحدة-لا-تستطيع-تعقب-أين-تنتهي-الأسلحة-المرسلة-إلى-كييف-1061396954.html

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