https://arabic.sputniknews.com/20220421/أنصار-الله-تتهم-التحالف-والجيش-اليمني-بتنفيذ-99-خرقا-لهدنة-الأمم-المتحدة-1061471107.html

"أنصار الله" تتهم التحالف والجيش اليمني بتنفيذ 99 خرقا لهدنة الأمم المتحدة

"أنصار الله" تتهم التحالف والجيش اليمني بتنفيذ 99 خرقا لهدنة الأمم المتحدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، بتنفيذ عشرات الخروقات... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T23:49+0000

2022-04-21T23:49+0000

2022-04-21T23:49+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، نقلاً عن مصدر عسكري في قوات الجماعة، إن "تحالف العدوان ومرتزقته [في اشارة إلى التحالف والجيش اليمني المدعوم منه] نفذوا 99 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأوضحت أن "الخروقات تمثلت بتحليق مكثف للطيران التجسسي المقاتل في أجواء مأرب [شمال شرقي اليمن]، والجوف [الحدودية مع السعودية]، حجة [شمال غربي البلاد]، صعدة، عمران [شمال غربي صنعاء]، الحديدة [غرب]، الضالع [وسط]، وما وراء الحدود [جبهات القتال على الحدود اليمنية - السعودية]".وأضافت أن "المرتزقة [في إشارة إلى الجيش اليمني المدعوم من التحالف] نفذوا عملية هجومية باتجاه مواقع في العكد والبَلق الشرقي في مأرب، في حين تم تسجيل 10 خروقات بقصف مدفعي وصاروخي، في العكد والبلق الشرقي بمأرب والملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة"، على حد تعبيرها.وأشارت إلى "تسجيل 13 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع عسكرية في مأرب وتعز [جنوب غربي اليمن] والضالع".وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان المبعوث الأممي دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بارتكاب خروقات لها.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مفخخة-لـ-أنصار-الله-صعدة-1061431974.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله