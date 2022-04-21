https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-القوات-الإسرائيلية-تقتحم-باحات-المسجد-الأقصى-ووقوع-إصابات-بين-المصلين-1061432350.html
إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى ووقوع إصابات بين الفلسطينين
إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى ووقوع إصابات بين الفلسطينين
اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي ما أدى لوقوع إصابات بين المصلين. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T03:44+0000
2022-04-21T03:44+0000
2022-04-21T03:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع إصابات بالاختناق بين المصلين داخل المصلى القبلي جراء إطلاق قوات الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز.من جانبه، وفاد موقع "تايم أوف إسرائيل" الإسرائيلي باندلاع اشتباكات عنيفة في الحرم القدسي بين الشرطة الإسرائيلية والمصليين الفلسطينيين.وبحسب الموقع، دخلت الشرطة الإسرائيلية المجمع وقامت بإجراءات تفريق أعمال المتظاهرين ضد اقتحام باحات المسجد الأقصى.وأثار وجود اليهود القوميين في الحرم القدسي توترات شديدة في الأيام الأخيرة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى ووقوع إصابات بين الفلسطينين
03:44 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 03:59 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي ما أدى لوقوع إصابات بين المصلين.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع إصابات بالاختناق بين المصلين داخل المصلى القبلي جراء إطلاق قوات الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز.
من جانبه، وفاد موقع "تايم أوف إسرائيل" الإسرائيلي باندلاع اشتباكات عنيفة في الحرم القدسي بين الشرطة الإسرائيلية والمصليين الفلسطينيين.
وبحسب الموقع، دخلت الشرطة الإسرائيلية المجمع وقامت بإجراءات تفريق أعمال المتظاهرين ضد اقتحام باحات المسجد الأقصى.
وأثار وجود اليهود القوميين في الحرم القدسي توترات شديدة في الأيام الأخيرة.