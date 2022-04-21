https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-حالة-من-الذعر-تصيب-الألمان-من-خطط-حكومتهم-لقطع-الغاز-الروسي-1061457906.html
إعلام: حالة من الذعر تصيب الألمان من خطط حكومتهم لقطع الغاز الروسي
إعلام: حالة من الذعر تصيب الألمان من خطط حكومتهم لقطع الغاز الروسي
أشار تقرير إعلامي إلى أن سكان ألمانيا يشعرون بالقلق بسبب خطط السلطات المحلية للتخلي عن استيراد الغاز الروسي. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T15:00+0000
2022-04-21T15:00+0000
2022-04-21T15:00+0000
اقتصاد
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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن هناك حالة من الذعر بين السكان، حيث كانت حصة موسكو من السوق الألمانية تعادل نحو 55 في المئة، ويتوقع ممثلو رجال الأعمال الألمان أن أي إغلاق مفاجئ للغاز يمكن أن يشل جزءا كبيرا من الصناعة في ألمانيا.كما سيكون للحظر المفروض تأثير سلبي أكبر ليس فقط على الشركات العملاقة ولكن أيضا على الشركات الصغيرة.من جهته قال المدير التنفيذي لمصنع "روزنتال"، مادس ريدر، إن التهديد بقطع الغاز سيؤدي إلى وقف فوري لأنشطة المصنع، حيث لا يوجد لديه مصادر طاقة بديلة.ويعتبر "روزنتال" من أقدم المصانع لإنتاج أطباق البورسلين الصينية، لقد شهدت الكثير في تاريخها الذي يبلغ 140 عاما.وسجلت أسعار وقود السيارات في ألمانيا أعلى زيادة سنوية على مدار الخمسين عاما الماضية.وحلل المكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis)، في تقرير له تغيرات "أسعار الوقود" في ألمانيا منذ أزمة الوقود في الغرب، الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973-1974.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: حالة من الذعر تصيب الألمان من خطط حكومتهم لقطع الغاز الروسي
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أشار تقرير إعلامي إلى أن سكان ألمانيا يشعرون بالقلق بسبب خطط السلطات المحلية للتخلي عن استيراد الغاز الروسي.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة
"فاينانشال تايمز"، فإن هناك حالة من الذعر بين السكان، حيث كانت حصة موسكو من السوق الألمانية تعادل نحو 55 في المئة، ويتوقع ممثلو رجال الأعمال الألمان أن أي إغلاق مفاجئ للغاز يمكن أن يشل جزءا كبيرا من الصناعة في ألمانيا.
ووصف مارتن برودر مولر، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة كيميائية في العالم BASF، أن مثل هذا القرار من قبل السلطات سوف يغرق ألمانيا في أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن رفض تزويد الوقود سيؤدي إلى ضرر كبير في أقوى ما تملكه ألمانيا وهو اقتصادها.
كما سيكون للحظر المفروض تأثير سلبي أكبر ليس فقط على الشركات العملاقة ولكن أيضا على الشركات الصغيرة.
من جهته قال المدير التنفيذي لمصنع "روزنتال"، مادس ريدر، إن التهديد بقطع الغاز سيؤدي إلى وقف فوري لأنشطة المصنع، حيث لا يوجد لديه مصادر طاقة بديلة.
ويعتبر "روزنتال" من أقدم المصانع لإنتاج أطباق البورسلين الصينية، لقد شهدت الكثير في تاريخها الذي يبلغ 140 عاما.
وسجلت أسعار
وقود السيارات في ألمانيا أعلى زيادة سنوية على مدار الخمسين عاما الماضية.
وحلل المكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis)، في تقرير له
تغيرات "أسعار الوقود" في ألمانيا منذ أزمة الوقود في الغرب، الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973-1974.