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https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-مزارعون-بريطانيون-يطالبون-برفع-سعر-البيض-بسبب-ارتفاع-أسعار-الوقود-1061443532.html
إعلام: مزارعون بريطانيون يطالبون برفع سعر البيض بسبب ارتفاع أسعار الوقود
إعلام: مزارعون بريطانيون يطالبون برفع سعر البيض بسبب ارتفاع أسعار الوقود
أشار تقرير إعلامي إلى مطالبة المزارعين في بريطانيا برفع أسعار البيض في السوبر ماركات الكبيرة في البلاد. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:28+0000
2022-04-21T10:28+0000
بريطانيا
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وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" فإن دعوة المزارعين برفع أسعار البيض تعود لارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء والأعلاف.وبحسب الصحيفة، ارتفعت تكاليف الوقود والكهرباء بنسبة 30% و40% على التوالي في الأسابيع الأخيرة، بسبب الوضع في أوكرانيا، كما ارتفعت تكلفة تغذية الدجاج بالحبوب في المنطقة بنسبة 50%.هذا ويفكر أكثر من نصف المزارعين بجدية في تعليق عملياتهم حتى زيادة الأسعار، وفقا لجمعية بيض المزرعة البريطانية. وقال أكثر من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيوقفون الإنتاج في غضون عام ما لم ترتفع الأسعار. وقال روبرت جوتش، الرئيس التنفيذي للجمعية: "تجار التجزئة لا يغيرون الأسعار بما يكفي. أخشى أننا سنشهد قريبا نقصا في البيض بالمملكة".
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إعلام: مزارعون بريطانيون يطالبون برفع سعر البيض بسبب ارتفاع أسعار الوقود

10:28 GMT 21.04.2022
© Photo / Pixabay / Ulia88البيض
البيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Photo / Pixabay / Ulia88
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أشار تقرير إعلامي إلى مطالبة المزارعين في بريطانيا برفع أسعار البيض في السوبر ماركات الكبيرة في البلاد.
وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" فإن دعوة المزارعين برفع أسعار البيض تعود لارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء والأعلاف.

وجاء في المنشور: "مطالبة المزارعين برفع أسعار دزينة البيض في السوبرماركات الكبيرة بمقدار 40 بنسا أي ما يعادل 0,05 دولارا".

وبحسب الصحيفة، ارتفعت تكاليف الوقود والكهرباء بنسبة 30% و40% على التوالي في الأسابيع الأخيرة، بسبب الوضع في أوكرانيا، كما ارتفعت تكلفة تغذية الدجاج بالحبوب في المنطقة بنسبة 50%.
هذا ويفكر أكثر من نصف المزارعين بجدية في تعليق عملياتهم حتى زيادة الأسعار، وفقا لجمعية بيض المزرعة البريطانية.
وقال أكثر من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيوقفون الإنتاج في غضون عام ما لم ترتفع الأسعار. وقال روبرت جوتش، الرئيس التنفيذي للجمعية: "تجار التجزئة لا يغيرون الأسعار بما يكفي. أخشى أننا سنشهد قريبا نقصا في البيض بالمملكة".
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