https://arabic.sputniknews.com/20220421/إندونيسيا-تدعو-بوتين-لحضور-قمة-قادة-مجموعة-العشرين-1061469895.html

إندونيسيا تدعو بوتين لحضور قمة قادة مجموعة العشرين

إندونيسيا تدعو بوتين لحضور قمة قادة مجموعة العشرين

دعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة نهاية العام الجاري. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزيرة المالية الإندونيسية مولياني إندراواتي، اليوم الخميس، خلال حفل أقيم في صندوق النقد الدولي: "لقد دعونا بوتين".وأضافت "سيتم إرسال الدعوات لحضور مثل هذه الأحداث الكبرى إلى القادة في وقت مبكر.. وجميع دول مجموعة العشرين قد تلقت بالفعل دعواتها".من جانب آخر، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الخميس، أن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لم تحظ بدعم كاف من قبل الدول الأعضاء.وقالت يلين، خلال مؤتمر صحفي: "يتطلب استبعاد دولة من أي مشاركة مستوى عال من التوافق في العديد من المحافل بما في ذلك مجموعة العشرين، ولم يكن هناك هذا المستوى من التوافق".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي السياق، قالت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، في تصريح سابق لسبوتنيك، إن إندونيسيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، تتعرض لضغوط لعدم دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى القمة، موضحة أن موسكو لا ترى حالياً أي بوادر على خضوع إندونيسيا للضغوط الغربية.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/سفيرة-روسيا-في-إندونيسيا-لا-مؤشرات-على-خضوع-بانكوك-للضغوط-الغربية-بخصوص-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-1060902051.html

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