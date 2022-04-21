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https://arabic.sputniknews.com/20220421/إندونيسيا-تدعو-بوتين-لحضور-قمة-قادة-مجموعة-العشرين-1061469895.html
إندونيسيا تدعو بوتين لحضور قمة قادة مجموعة العشرين
إندونيسيا تدعو بوتين لحضور قمة قادة مجموعة العشرين
دعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة نهاية العام الجاري. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T21:21+0000
2022-04-21T21:21+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزيرة المالية الإندونيسية مولياني إندراواتي، اليوم الخميس، خلال حفل أقيم في صندوق النقد الدولي: "لقد دعونا بوتين".وأضافت "سيتم إرسال الدعوات لحضور مثل هذه الأحداث الكبرى إلى القادة في وقت مبكر.. وجميع دول مجموعة العشرين قد تلقت بالفعل دعواتها".من جانب آخر، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الخميس، أن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لم تحظ بدعم كاف من قبل الدول الأعضاء.وقالت يلين، خلال مؤتمر صحفي: "يتطلب استبعاد دولة من أي مشاركة مستوى عال من التوافق في العديد من المحافل بما في ذلك مجموعة العشرين، ولم يكن هناك هذا المستوى من التوافق".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي السياق، قالت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، في تصريح سابق لسبوتنيك، إن إندونيسيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، تتعرض لضغوط لعدم دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى القمة، موضحة أن موسكو لا ترى حالياً أي بوادر على خضوع إندونيسيا للضغوط الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/سفيرة-روسيا-في-إندونيسيا-لا-مؤشرات-على-خضوع-بانكوك-للضغوط-الغربية-بخصوص-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-1060902051.html
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أخبار إندونيسيا, فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إندونيسيا تدعو بوتين لحضور قمة قادة مجموعة العشرين

21:21 GMT 21.04.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصوربوتين يفتتح منتدى آرميا-2021
بوتين يفتتح منتدى آرميا-2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© POOL
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دعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة نهاية العام الجاري.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزيرة المالية الإندونيسية مولياني إندراواتي، اليوم الخميس، خلال حفل أقيم في صندوق النقد الدولي: "لقد دعونا بوتين".
وأضافت "سيتم إرسال الدعوات لحضور مثل هذه الأحداث الكبرى إلى القادة في وقت مبكر.. وجميع دول مجموعة العشرين قد تلقت بالفعل دعواتها".
قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سفيرة روسيا في إندونيسيا: لا مؤشرات على خضوع جاكرتا للضغوط الغربية بخصوص مشاركة بوتين في قمة العشرين
6 أبريل, 12:50 GMT
من جانب آخر، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الخميس، أن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لم تحظ بدعم كاف من قبل الدول الأعضاء.

وقالت يلين، خلال مؤتمر صحفي: "يتطلب استبعاد دولة من أي مشاركة مستوى عال من التوافق في العديد من المحافل بما في ذلك مجموعة العشرين، ولم يكن هناك هذا المستوى من التوافق".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي السياق، قالت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، في تصريح سابق لسبوتنيك، إن إندونيسيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، تتعرض لضغوط لعدم دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى القمة، موضحة أن موسكو لا ترى حالياً أي بوادر على خضوع إندونيسيا للضغوط الغربية.
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Военный летчик возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 57 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:45 GMT
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