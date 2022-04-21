https://arabic.sputniknews.com/20220421/إيران-توجه-رسائل-للأمم-المتحدة-والتعاون-الإسلامي-ووزراء-بعض-الدول-بشأن-الإنهاء-الكامل-لاحتلال-1061433985.html

إيران توجه رسائل للأمم المتحدة والتعاون الإسلامي ووزراء بعض الدول بشأن الإنهاء الكامل لاحتلال فلسطين

إيران توجه رسائل للأمم المتحدة والتعاون الإسلامي ووزراء بعض الدول بشأن الإنهاء الكامل لاحتلال فلسطين

بعث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رسائل منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T06:40+0000

2022-04-21T06:40+0000

2022-04-21T06:40+0000

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واعتبر عبد اللهيان، في رسائله المنفصلة، "النهج المزدوج وصمت بعض الحكومات والمنظمات الدولية تجاه فلسطين شجع نظام الكيان الصهيوني العنصري على تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني"، معربا عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الأخيرة في فلسطين، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأدان بشدة "تصرفات الصهاينة الأخيرة، باعتبارها أحد الأدلة الواضحة على استمرار السياسية الشريرة للصهاينة لتغيير هوية القدس"، وقال إن بلاده "ومن خلال الاستلهام من التعاليم الأصلية للدين الإسلامي المقدس وسائر الأديان السماوية الأخرى، ووفقًا للقانون الدولي، جعلت الدعم المتواصل لمقاومة الشعب الفلسطيني من أجل التحقيق الكامل لحقوقه الإنسانية أحد المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية".وأكد عبداللهيان أن "إحلال سلام دائم وعادل في المنطقة رهن فقط بإنهاء الاحتلال الكامل لفلسطين، وعودة جميع المشردين إلى وطنهم، وتقرير النظام الفلسطيني المستقبلي على أساس استفتاء بمشاركة جميع سكانها الأصليين، وصولا إلى تشكيل دولة فلسطينية مستقلة وموحدة عاصمتها القدس الشريف بناء على المبادرة السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة".واعتبر في هذه الرسائل، "أي اعتداء أو تدنيس للأماكن المقدسة التي يحترمها المسلمون والإضرار بمشاعر الأمة الإسلامية والدول الإسلامية بأنه أمر لا يطاق"، مشددا على ضرورة "التحرك العاجل والحاسم من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، في القيام بواجباته في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني".ودعا عبد اللهيان، في ختام رسائله، إلى "جعل مناقشة تطورات الأوضاع خلال الأسبوعين الماضيين في فلسطين على جدول أعمال الأمم المتحدة العاجلة"، معتبرا النهج المزدوج وصمت بعض الحكومات والمنظمات الدولية بأنه "حافز لكيان الفصل العنصري الإسرائيلي على تصعيد ممارساته اللاانسانية وانتهاكات حقوق الانسان ضد فلسطين".وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية، يوميا منذ صباح الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقالت الحكومة الإيرانية، إن "تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية الإسلامية والكيان الصهيوني أدى إلى تمادي هذا الكيان في إجراءاته القمعية، والعنف الذي يمارسه".وأعرب المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، خلال مؤتمره الأسبوعي، عن أسفه لصمت الدول الإسلامية"، مضيفا أن "الخارجية الإيرانية قامت بمشاورات مع المعنيين بهذا الشأن، منها الاتصالات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، وعدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية".

https://arabic.sputniknews.com/20220416/الخارجية-الإيرانية-على-المسلمين-الهبة-لنصرة-فلسطين-1061267933.html

https://arabic.sputniknews.com/20220418/إيران-التطبيع-مع-إسرائيل-يشجعها-على-توسيع-الفظائع-ضد-الفلسطينيين-1061319405.html

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