https://arabic.sputniknews.com/20220421/استئناف-الرحلات-بين-مطار-بنينا-بليبيا-ومطار-أتاتورك-بإسطنبول-بعد-عيد-الفطر-1061432470.html
استئناف الرحلات بين مطار بنينا بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول بعد عيد الفطر
استئناف الرحلات بين مطار بنينا بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول بعد عيد الفطر
أكد مصدر مسؤول أن الرحلات الجوية بين مطار بنينا الدولي في بنغازي بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول في تركيا، سوف تستأنف بعد عيد الفطر. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T04:53+0000
2022-04-21T04:53+0000
2022-04-21T04:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي- سبوتنيك. وكشف المصدر الليبي بمطار بنينا الدولي، لوكالة "سبوتنيك" أن استئناف الرحلات الجوية من مطار بنينا الدولي ببنغازي إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد عيد الفطر.وأشار المصدر إلى أن الرحلات متوقفة بين المطارين منذ عام 2014.والاثنين الماضي، وصلت طائرة الخطوط الجوية المصرية إلى مطار بنينا الدولي، في بنغازي، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.وأعلن مطار بنينا الدولي أن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية قادمة من القاهرة، وصلت صباح الاثنين إلى المطار.وتوقفت العديد من شركات الطيران عن تنفيذ رحلات جوية إلى مطارات ليبية خلال الأعوام الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والانقسام حول السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20210416/بعد-تقييد-حركة-الطيران-مع-تركيا-شركة-إيروفلوت-الروسية-تضاعف-حجم-رحلاتها-إلى-مصر-1048702877.html
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أخبار ليبيا اليوم
استئناف الرحلات بين مطار بنينا بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول بعد عيد الفطر
04:53 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
أكد مصدر مسؤول أن الرحلات الجوية بين مطار بنينا الدولي في بنغازي بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول في تركيا، سوف تستأنف بعد عيد الفطر.
بنغازي- سبوتنيك
. وكشف المصدر الليبي بمطار بنينا الدولي، لوكالة "سبوتنيك" أن استئناف الرحلات الجوية من مطار بنينا الدولي ببنغازي إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد عيد الفطر.
وأشار المصدر إلى أن الرحلات متوقفة بين المطارين منذ عام 2014.
والاثنين الماضي، وصلت طائرة الخطوط الجوية المصرية إلى مطار بنينا الدولي، في بنغازي، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.
وأعلن مطار بنينا الدولي أن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية قادمة من القاهرة، وصلت صباح الاثنين إلى المطار.
وتوقفت العديد من شركات الطيران عن تنفيذ رحلات جوية إلى مطارات ليبية خلال الأعوام الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والانقسام حول السلطة.