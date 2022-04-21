https://arabic.sputniknews.com/20220421/استئناف-الرحلات-بين-مطار-بنينا-بليبيا-ومطار-أتاتورك-بإسطنبول-بعد-عيد-الفطر-1061432470.html

استئناف الرحلات بين مطار بنينا بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول بعد عيد الفطر

استئناف الرحلات بين مطار بنينا بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول بعد عيد الفطر

أكد مصدر مسؤول أن الرحلات الجوية بين مطار بنينا الدولي في بنغازي بليبيا ومطار أتاتورك بإسطنبول في تركيا، سوف تستأنف بعد عيد الفطر. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T04:53+0000

2022-04-21T04:53+0000

2022-04-21T04:55+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103972/25/1039722515_0:205:3469:2156_1920x0_80_0_0_faba0f7b25fabd07ffa3e18f6e998426.jpg

بنغازي- سبوتنيك. وكشف المصدر الليبي بمطار بنينا الدولي، لوكالة "سبوتنيك" أن استئناف الرحلات الجوية من مطار بنينا الدولي ببنغازي إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد عيد الفطر.وأشار المصدر إلى أن الرحلات متوقفة بين المطارين منذ عام 2014.والاثنين الماضي، وصلت طائرة الخطوط الجوية المصرية إلى مطار بنينا الدولي، في بنغازي، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.وأعلن مطار بنينا الدولي أن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية قادمة من القاهرة، وصلت صباح الاثنين إلى المطار.وتوقفت العديد من شركات الطيران عن تنفيذ رحلات جوية إلى مطارات ليبية خلال الأعوام الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والانقسام حول السلطة.

https://arabic.sputniknews.com/20210416/بعد-تقييد-حركة-الطيران-مع-تركيا-شركة-إيروفلوت-الروسية-تضاعف-حجم-رحلاتها-إلى-مصر-1048702877.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم