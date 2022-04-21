https://arabic.sputniknews.com/20220421/افتتاح-أول-مدرسة-في-ماريوبول-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1061436445.html

افتتاح أول مدرسة في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية

افتتاح أول مدرسة في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية في ماريوبول، أن المدرسة رقم 53 أول مدرسة تفتتح أبوابها أمام التلاميذ في مدينة ماريوبول منذ بداية العملية العسكرية... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T08:12+0000

2022-04-21T08:12+0000

2022-04-21T08:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

صور

وسائط متعددة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061436470_0:27:2964:1694_1920x0_80_0_0_8944cade133e39ad741e0d5ca038fcef.jpg

وفقًا لناتاليا توبوريكوفا، القائمة بأعمال مديرة المدرسة رقم 53، هناك العديد من الأطفال الذين بقوا في المدينة وحضر بالفعل نحو 400 شخص إلى الفصول الدراسية.كما أشارت توبوريكوفا إلى أن العملية التعليمية مخطط لها أن تتم بالكامل.في وقت سابق، قال وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف، إنه "سيتم إرسال 40 ألف كتاب مدرسي إلى الأراضي المحررة. وأضاف أن تحليلاً للكتب المدرسية الأوكرانية كشف عن استهداف الأطفال "لكراهية روسيا".اقرأ المزيد على المشروع الخاص لوكالة "سبوتنيك" - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

صور, وسائط متعددة, фото