عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/افتتاح-أول-مدرسة-في-ماريوبول-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1061436445.html
افتتاح أول مدرسة في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية
افتتاح أول مدرسة في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية في ماريوبول، أن المدرسة رقم 53 أول مدرسة تفتتح أبوابها أمام التلاميذ في مدينة ماريوبول منذ بداية العملية العسكرية... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:12+0000
2022-04-21T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061436470_0:27:2964:1694_1920x0_80_0_0_8944cade133e39ad741e0d5ca038fcef.jpg
وفقًا لناتاليا توبوريكوفا، القائمة بأعمال مديرة المدرسة رقم 53، هناك العديد من الأطفال الذين بقوا في المدينة وحضر بالفعل نحو 400 شخص إلى الفصول الدراسية.كما أشارت توبوريكوفا إلى أن العملية التعليمية مخطط لها أن تتم بالكامل.في وقت سابق، قال وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف، إنه "سيتم إرسال 40 ألف كتاب مدرسي إلى الأراضي المحررة. وأضاف أن تحليلاً للكتب المدرسية الأوكرانية كشف عن استهداف الأطفال "لكراهية روسيا".اقرأ المزيد على المشروع الخاص لوكالة "سبوتنيك" - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061436470_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_205c59ba5d4d6f01d6e635c71e756976.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صور, وسائط متعددة, фото

افتتاح أول مدرسة في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية

08:12 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 21.04.2022)
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية في ماريوبول، أن المدرسة رقم 53 أول مدرسة تفتتح أبوابها أمام التلاميذ في مدينة ماريوبول منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
وفقًا لناتاليا توبوريكوفا، القائمة بأعمال مديرة المدرسة رقم 53، هناك العديد من الأطفال الذين بقوا في المدينة وحضر بالفعل نحو 400 شخص إلى الفصول الدراسية.
كما أشارت توبوريكوفا إلى أن العملية التعليمية مخطط لها أن تتم بالكامل.
في وقت سابق، قال وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف، إنه "سيتم إرسال 40 ألف كتاب مدرسي إلى الأراضي المحررة. وأضاف أن تحليلاً للكتب المدرسية الأوكرانية كشف عن استهداف الأطفال "لكراهية روسيا".
اقرأ المزيد على المشروع الخاص لوكالة "سبوتنيك" - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала