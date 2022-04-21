افتتاح أول مدرسة في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية
08:12 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 21.04.2022)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية في ماريوبول، أن المدرسة رقم 53 أول مدرسة تفتتح أبوابها أمام التلاميذ في مدينة ماريوبول منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
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عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
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عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
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عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
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عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
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عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
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عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
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عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
8/10
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
9/10
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
10/10
عودة مدرسة رقم 53 إلى العمل بعد تحرير ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، 20 أبريل 2022
وفقًا لناتاليا توبوريكوفا، القائمة بأعمال مديرة المدرسة رقم 53، هناك العديد من الأطفال الذين بقوا في المدينة وحضر بالفعل نحو 400 شخص إلى الفصول الدراسية.
كما أشارت توبوريكوفا إلى أن العملية التعليمية مخطط لها أن تتم بالكامل.
في وقت سابق، قال وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف، إنه "سيتم إرسال 40 ألف كتاب مدرسي إلى الأراضي المحررة. وأضاف أن تحليلاً للكتب المدرسية الأوكرانية كشف عن استهداف الأطفال "لكراهية روسيا".
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