https://arabic.sputniknews.com/20220421/اكتشاف-كائن-غريب-الأطوار-في-المنطقة-المظلمة-من-المحيط-فيديو--1061464463.html

اكتشاف كائن "غريب الأطوار" في المنطقة المظلمة من المحيط... فيديو

اكتشاف كائن "غريب الأطوار" في المنطقة المظلمة من المحيط... فيديو

اكتشف علماء نوعا جديدا من قناديل البحر التاجية شبهته مصادر علمية بـ"الصحن الفضائي القرمزي غريب الأطوار" في منطقة عميقة تقع في خليج مونتيري في كاليفورنيا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T17:44+0000

2022-04-21T17:44+0000

2022-04-21T17:44+0000

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قال باحثون من معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري (MBARI) في بيان إن النوع الذي تم توصيفه حديثا تحت اسم "أتولا رينولدسي" (Atolla reynoldsi) يبلغ قطره نحو 5 بوصات (13 سم) ويمكن أن يحتوي على أطراف يتراوح عددها من 26 إلى 39 مخالب، بشكل مشابه للأنواع الأخرى المشابهة.ووصفت مجلة " livescience" العلمية المخلوق المكتشف بـ"الصحن الفضائي القرمزي" الغريب، حيث تغطي جسمه قبة شفافة تبدو بداخلها الأعضاء باللون القرمزي أو بلون قريب من لون الدم.وبحسب موقع "mbari" فإن القنديل المكتشف، على عكس جميع الأنواع الأخرى المعروفة حاليا، يفتقر إلى مجسات طويلة، لكن يملك واحدا فقط بطول كبير ونحيف جدا يجره خلفه.وأكد العلماء في دراسة جديدة نشرت في مجلة الحيوان أن هذا الكائن لم يرصد من قبل أبدا، حيث يستخدم المخلوق المكتشف المجس الطويل للمساعدة على صيد الفرائس، والتي يمكن أن تشمل القشريات والسيفونوفورس (حيوانات هلامية شبيهة بالحبل) ومخلوقات صغيرة أخرى تمر عبر المنطقة قليلة الظلمة في المحيط.وأشار الباحثون إلى أن المخلوق "متميز جزيئيا ومورفولوجيا" عن جميع الأنواع الأخرى المعروفة في الجنس، أي أنه يبدو مختلف جسديا ووراثيا عن أبناء عمومته.

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