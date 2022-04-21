https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأمم-المتحدة-ترحب-بالإعلان-عن-أول-رحلة-طيران-من-مطار-صنعاء-بعد-التوقف-نحو-6-سنوات-1061440894.html

الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن أول رحلة طيران من مطار صنعاء بعد التوقف نحو 6 سنوات

الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن أول رحلة طيران من مطار صنعاء بعد التوقف نحو 6 سنوات

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بإعلان الخطوط الجوية اليمنية، عن موعد أول رحلة طيران من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد نحو ست سنوات من... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T09:11+0000

2022-04-21T09:11+0000

2022-04-21T09:11+0000

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وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان له، إن "المبعوث الأممي إلى اليمن، أعرب عن امتنانه للدعم القيم الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية، والتعاون البناء للحكومة اليمنية نحو حل سياسي مستدام للنزاع.وأردف بالقول: "تهانينا لجميع اليمنيين على هذه الخطوة التي طال انتظارها واشتدت الحاجة إليها".وأكد المبعوث الأممي على"استمراره في العمل مع الأطراف لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة، والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، تلقيها موافقة من الأمم المتحدة على استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، ابتداءً من الأحد المقبل، ضمن اتفاق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، وذلك بعد توقف الرحلات نحو 6 أعوام.جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء، مازن غانم، على ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله".وقال غانم إن "الأمم المتحدة أبلغت وزارة الخارجية [في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة]، بأنه تمت الموافقة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني يوم الأحد الموافق 24 أبريل (نيسان) الساعة 8 صباحاً".وأضاف غانم أن "الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ من اليوم إجراء الحجوزات الخاصة بتلك الرحلة وستكون الأولوية للمرضى".وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ التاسع من آب/أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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أخبار اليمن الأن, أخبار الأردن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله