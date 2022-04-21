https://arabic.sputniknews.com/20220421/الإمارات-تصدر-أوراقا-نقدية-جديدة-مصنوعة-من-البوليمر-1061442528.html

الإمارات تصدر أوراقا نقدية جديدة مصنوعة من البوليمر

الإمارات تصدر أوراقا نقدية جديدة مصنوعة من البوليمر

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الخمسة والعشرة دراهم، مصنوعة من مادة "البوليمر" والتي تمتاز بمواصفات فنية وأمنية... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T09:55+0000

2022-04-21T09:55+0000

2022-04-21T09:55+0000

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وقالت صحيفة "البيان" إن إصدار الأوراق النقدية الجديدة يأتي في إطار الإصدار الثالث للعملة الوطنية وانطلاقًا من حرص الإمارات على مواكبة النهضة الشاملة والرؤية التنموية الطموحة للدولة في الخمسين عامًا المقبلة، خاصة في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك بعد نجاح الطرح الأول للورقة النقدية من فئة الخمسين درهما.وحافظ المصرف المركزي الإماراتي في تصميم الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة دراهم على الخصائص الفنية اللونية في الورقة النقدية الورقية المتداولة حاليا من الفئة ذاتها، مع إدخال صور عدد من الرموز الوطنية والحضارية في الإمارات في التصميم.ويتزين وسط الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة صورة "قلعة عجمان"، كما يظهر في وسط الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة "قلعة ضاية" في إمارة رأس الخيمة التي تُعد وجهة ثقافية وتراثية مميزة في الدولة.في السياق ذاته، حافظت الورقة النقدية الجديدة من فئة العشرة دراهم على لونها الأخضر، ويظهر في وسط الوجه الأمامي صورة مسجد الشيخ زايد الكبير، فيما يظهر في وسط الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة "مدرج خورفكان" كأحد المعالم الثقافية البارزة في إمارة الشارقة.وتمتاز الورقتين النقديتين الجديدتين بمواصفات فنية وخصائص أمنية ظاهرة وكامنة عالية الجودة في صناعة أوراق النقد لتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة الوطنية وكذلك مكافحة تزويرها، كما تتضمن الورقتان النقديتان الميزة التلامسية والبارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين في التعرف على قيمة الورقة النقدية.يذكر أنه من المقرر طرح الورقة النقدية من فئة العشرة دراهم للتداول اعتبارا من اليوم "الخميس" الموافق 21 أبريل/نيسان 2022، أما الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة دراهم فسيتم طرحها للتداول اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أبريل 2022.وقررت السلطات أن تظل الورقتان النقديتان الحاليتان من ذات الفئة قيد التداول جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية الجديدة بصفتهما أوراق نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

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