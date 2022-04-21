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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-20-مليون-يورو-كمساعدات-إنسانية-إلى-لبنان-نتيجة-الأزمة-الأوكرانية--1061443771.html
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى لبنان نتيجة الأزمة الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى لبنان نتيجة الأزمة الأوكرانية
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص حزمة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بقيمة 20 مليون يورو، لدعم الفئات الأكثر تضررا هناك من ارتفاع أسعار الغذاء، على خلفية... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:33+0000
2022-04-21T10:33+0000
العالم العربي
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وذكر الاتحاد في بيان، اليوم الخميس، أن "الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة من المساعدات الإنسانية لتقديمها إلى لبنان".وأوضح البيان أن قيمة المساعدات تبلغ 20 مليون يورو، متابعا أنها تستهدف دعم المدنيين واللاجئين من الفئات الأكثر ضعفا وتضررا.واختتم البيان أن تلك المساعدات تأتي يهدف دعم ارتفاع أسعار الغذاء على خلفية الأزمة في أوكرانيا، وفق نص البيان.
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العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى لبنان نتيجة الأزمة الأوكرانية

10:33 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة احتجاجيه أمام البرلمان اللبناني اعتراضا على مشروع قانون الكابيتال كونترول في لبنان
وقفة احتجاجيه أمام البرلمان اللبناني اعتراضا على مشروع قانون الكابيتال كونترول في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص حزمة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بقيمة 20 مليون يورو، لدعم الفئات الأكثر تضررا هناك من ارتفاع أسعار الغذاء، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وذكر الاتحاد في بيان، اليوم الخميس، أن "الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة من المساعدات الإنسانية لتقديمها إلى لبنان".
وأوضح البيان أن قيمة المساعدات تبلغ 20 مليون يورو، متابعا أنها تستهدف دعم المدنيين واللاجئين من الفئات الأكثر ضعفا وتضررا.
واختتم البيان أن تلك المساعدات تأتي يهدف دعم ارتفاع أسعار الغذاء على خلفية الأزمة في أوكرانيا، وفق نص البيان.
وقفة احتجاجيه أمام البرلمان اللبناني اعتراضا على مشروع قانون الكابيتال كونترول في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
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