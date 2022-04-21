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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البرلمان-الأوكراني-يمدد-الأحكام-العرفية-في-البلاد-لمدة-30-يوما-1061452819.html
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما
قرر الرادا (مجلس النواب) الأوكراني، اليوم الخميس، تمديد الأحكام العرفية، التي من المقرر أن تنتهي في 25 أبريل/نيسان، لمدة 30 يومًا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:27+0000
2022-04-21T13:27+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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موسكو - سبوتنيك. وكتب النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، على تلغرام: "مدد مجلس الرادا الأحكام العرفية في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 5:30 من يوم 25 أبريل لمدة 30 يومًا أخرى".وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما

13:27 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Stringer
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قرر الرادا (مجلس النواب) الأوكراني، اليوم الخميس، تمديد الأحكام العرفية، التي من المقرر أن تنتهي في 25 أبريل/نيسان، لمدة 30 يومًا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، على تلغرام: "مدد مجلس الرادا الأحكام العرفية في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 5:30 من يوم 25 أبريل لمدة 30 يومًا أخرى".
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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