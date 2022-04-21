https://arabic.sputniknews.com/20220421/البرلمان-الأوكراني-يمدد-الأحكام-العرفية-في-البلاد-لمدة-30-يوما-1061452819.html
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما
قرر الرادا (مجلس النواب) الأوكراني، اليوم الخميس، تمديد الأحكام العرفية، التي من المقرر أن تنتهي في 25 أبريل/نيسان، لمدة 30 يومًا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:27+0000
2022-04-21T13:27+0000
2022-04-21T13:27+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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موسكو - سبوتنيك. وكتب النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، على تلغرام: "مدد مجلس الرادا الأحكام العرفية في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 5:30 من يوم 25 أبريل لمدة 30 يومًا أخرى".وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما
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قرر الرادا (مجلس النواب) الأوكراني، اليوم الخميس، تمديد الأحكام العرفية، التي من المقرر أن تنتهي في 25 أبريل/نيسان، لمدة 30 يومًا.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، على تلغرام: "مدد مجلس الرادا الأحكام العرفية في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 5:30 من يوم 25 أبريل لمدة 30 يومًا أخرى".
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.