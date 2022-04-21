https://arabic.sputniknews.com/20220421/البريطانيون-يعبرون-عن-خوفهم-من-سارمات-الروسي-1061433266.html
البريطانيون يعبرون عن خوفهم من "سارمات" الروسي
البريطانيون يعبرون عن خوفهم من "سارمات" الروسي
عبر الكثير من البريطانيين عن قلقهم وخوفهم من نجاح روسيا بتجربة صاروخ "سارامات" الباليستي العابر للقارات. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T05:53+0000
2022-04-21T05:53+0000
2022-04-21T05:53+0000
العالم
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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الإطلاق الناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سارمات" من منصة بليسيتسك الفضائية.ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية آراء وتعليقات قرائها حول رأيهم باختبار روسيا لصاروخ "سارمات" الباليستي.وعلق صاحب حساب باسم "EconomicSavvy"، قائلا: "بدأت أمريكا بشحن صواريخ "ليغو" الخاصة بها".فيما علق صاحب الحساب "diane7": "رئيس وزرائنا يجعلنا هدفا".ليضيف صاحب الحساب "Omegatrooper" تعليقا جاء فيه: "روسيا لديها ما يقرب من 1500 صاروخ نووي منتشرة و5000 أخرى في الاحتياط".وأضاف "John Davidson UK"، معلقا: "هذا أمر مقلق، لا سيما بالنظر إلى أن الصين، حليف روسيا، مسلحة بأول صاروخ في العالم تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على حمل رؤوس نووية، مكتمل بالكامل".يتميز الصاروخ الباليستي "سارمات" الذي يعمل بالوقود السائل عن سابقيه من خلال قوته المتزايدة بشكل كبير ومدى طيرانه. ويمكنه نقل 10 أطنان من الحمولة إلى أي مكان في العالم على طول مسار غير مريح للعدو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البريطانيون يعبرون عن خوفهم من "سارمات" الروسي
تابعنا عبر
عبر الكثير من البريطانيين عن قلقهم وخوفهم من نجاح روسيا بتجربة صاروخ "سارامات" الباليستي العابر للقارات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الإطلاق الناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سارمات" من منصة بليسيتسك الفضائية.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية آراء وتعليقات
قرائها حول رأيهم باختبار روسيا لصاروخ "سارمات" الباليستي.
وعلق صاحب حساب باسم "EconomicSavvy"، قائلا: "بدأت أمريكا بشحن صواريخ "ليغو" الخاصة بها".
فيما علق صاحب الحساب "diane7": "رئيس وزرائنا يجعلنا هدفا".
ليضيف صاحب الحساب "Omegatrooper" تعليقا جاء فيه: "روسيا لديها ما يقرب من 1500 صاروخ نووي منتشرة و5000 أخرى في الاحتياط".
وأضاف "John Davidson UK"، معلقا: "هذا أمر مقلق، لا سيما بالنظر إلى أن الصين، حليف روسيا، مسلحة بأول صاروخ في العالم تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على حمل رؤوس نووية، مكتمل بالكامل".
يتميز الصاروخ
الباليستي "سارمات" الذي يعمل بالوقود السائل عن سابقيه من خلال قوته المتزايدة بشكل كبير ومدى طيرانه. ويمكنه نقل 10 أطنان من الحمولة إلى أي مكان في العالم على طول مسار غير مريح للعدو.