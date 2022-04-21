https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنتاغون-زودنا-أوكرانيا-بطائرات-درون-معدلة-خصيصا-بناء-على-طلبات-كييف-1061465890.html

البنتاغون: زودنا أوكرانيا بطائرات درون معدلة خصيصا بناء على طلبات كييف

البنتاغون: زودنا أوكرانيا بطائرات درون معدلة خصيصا بناء على طلبات كييف

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، اليوم الخميس، أن الطائرات دون طيار التي سترسل إلى أوكرانيا تم تعديلها خصيصا بناء على متطلبات قدمتها كييف. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T18:43+0000

2022-04-21T18:43+0000

2022-04-21T18:43+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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قال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون" جون كيربي، للصحفيين اليوم، إن طائرات درون (Phoenix Ghost) دون طيار "تم تطويرها بسرعة من قبل القوات الجوية (الأمريكية)، استجابة للمتطلبات الأوكرانية على وجه التحديد".يذكر أن هذه الطائرات هي أنظمة جوية تكتيكية دون طيار مصنعة من قبل شركة (Aevex Aerospace) في كاليفورنيا. وأشار المتحدث إلى أنه "بمجرد وصول الطائرات دون طيار إلى المنطقة (أوكرانيا)، سيتعين على القوات (الأمريكية) تدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيلها".ونقلت "cnbc" عن مسؤول كبير في البنتاغون، (تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته) تفاصيل جديدة عن الأسلحة المرسلة إلى كييف، حيث أشار إلى أن حزمة الأسلحة الجديدة "مصممة لمواجهة قتال مكثف في شرق وجنوب أوكرانيا".ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي ثان في وزارة الدفاع، (تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته)، حيث أشار إلى أن أولى رحلات المساعدات العسكرية ستغادر إلى المنطقة في غضون 24 إلى 48 الساعة المقبلة.أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن 800 مليون دولار إضافية، قيمة مساعدات عسكرية لدعم أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية.وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن حزمة الأمن الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستشمل المدفعية الثقيلة وعشرات من مدافع الهاوتزر، وكذلك الطائرات التكتيكية دون طيار.وأشار بايدن إلى أن "هذه الحزمة تشمل أسلحة مدفعية ثقيلة، عشرات من مدافع الهاوتزر و144 ألف طلقة ذخيرة تذهب مع مدافع الهاوتزر هذه"، كما تتضمن المزيد من الطائرات دون طيار التكتيكية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/بايدن-مساعداتنا-الجديدة-لأوكرانيا-تضم-مسيرات-ومروحيات-ومدفعية-ثقيلة-ومدافع-هاوتزر-1061457074.html

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أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري