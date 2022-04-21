https://arabic.sputniknews.com/20220421/الجيش-الإسرائيلي-ليس-لدينا-حماية-بنسبة-100-1061442243.html
الجيش الإسرائيلي: ليس لدينا حماية بنسبة 100%
الجيش الإسرائيلي: ليس لدينا حماية بنسبة 100%
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الخميس، إنه ليس لدى بلاده نظام حماية بنسبة 100%. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T09:51+0000
2022-04-21T09:51+0000
2022-04-21T09:51+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وجاء تصريح كوخاف تعليقا على إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة على منطقة غلاف غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، موضحا أن أحدها سقط في مستوطنة سديروت، دون وقوع إصابات بين المستوطنين.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسمه، أن الصاروخ الوحيد الذي أطلق على مستوطنة سديروت، فعليا، وسقط في منطقة مفتوحة داخلها، لم يتم اعتراضه، وجاري التحقيق في تلك الواقعة، حيث سيقوم قائد القوات الجوية بعمل تحقيق موسع في هذا الأمر.جاء هذا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وجاء إطلاق الصواريخ أيضا بعد شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، مساء الأربعاء.في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عبرية بإصابة 3 مستوطنين بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية.وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء يوم الأربعاء، أن 3 مستوطنين أصيبوا بالهلع والقلق ونقلتهم طواقم نجمة داوود الحمراء إلى مستشفى برزيلاي في مستوطنة أشكلون، شمال قطاع غزة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: ليس لدينا حماية بنسبة 100%
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الخميس، إنه ليس لدى بلاده نظام حماية بنسبة 100%.
وجاء تصريح كوخاف تعليقا على إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة على منطقة غلاف غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، موضحا أن أحدها سقط في مستوطنة سديروت
، دون وقوع إصابات بين المستوطنين.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسمه، أن الصاروخ الوحيد الذي أطلق على مستوطنة سديروت، فعليا، وسقط في منطقة مفتوحة داخلها، لم يتم اعتراضه، وجاري التحقيق في تلك الواقعة، حيث سيقوم قائد القوات الجوية بعمل تحقيق موسع في هذا الأمر.
جاء هذا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وجاء إطلاق الصواريخ أيضا بعد شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، مساء الأربعاء.
في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عبرية بإصابة 3 مستوطنين
بـ"الهلع" جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة في مستوطنة سديروت الإسرائيلية.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء يوم الأربعاء، أن 3 مستوطنين أصيبوا بالهلع والقلق ونقلتهم طواقم نجمة داوود الحمراء إلى مستشفى برزيلاي في مستوطنة أشكلون، شمال قطاع غزة.