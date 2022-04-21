https://arabic.sputniknews.com/20220421/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مفخخة-لـ-أنصار-الله-صعدة-1061431974.html

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لـ "أنصار الله" صعدة

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لـ "أنصار الله" صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، مساء الأربعاء، إحباط هجوم جوي اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على قواتها في محافظة صعدة معقل الجماعة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T02:32+0000

2022-04-21T02:32+0000

2022-04-21T02:50+0000

الحرب على اليمن

انصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "الدفاعات أسقطت طائرة مُسيّرة تحمل متفجرات تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في محور رَازِح غرب صعدة"، على حد تعبيره.وأشار إلى "مقتل أحد أفراد القوات المسلحة، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إثر استهداف مليشيا الحوثي أحد المواقع العسكرية في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب [شمال شرقي اليمن]".من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين، الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني، بـ "تنفيذ 68 خرقاً في محافظة الحديدة [غرب اليمن] خلال الـ 24 الساعة الماضية".وقالت جماعة الحوثيين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "من بين خروقات قوى العدوان [في إشارة إلى التحالف والقوات اليمنية المدعومة منها]، استحداث تحصينات قتالية وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء منطقة الجَبلية ومديرية حَيس [جنوب الحديدة]، وسبعة بقصف مدفعي، و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".ويوم السبت الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل أحد أفراده وإصابة آخر، إثر استهداف اتهم جماعة الحوثيين بتنفيذه على موقع عسكري شرق مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وإسقاط طائرة مُسيرة تابعة للجماعة جنوب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان المبعوث الأممي دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة الحوثيين الاتهامات بارتكاب خروقات لها.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-استهداف-لـ-أنصار-الله-بمحافظة-الجوف-1061279184.html

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الحرب على اليمن, انصار الله