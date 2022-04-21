https://arabic.sputniknews.com/20220421/الحرس-الثوري-مؤشرات-عزلة-أمريكا-وانهيار-الكيان-الصهيوني-ظاهرة-اليوم-1061462800.html

الحرس الثوري: مؤشرات عزلة أمريكا وانهيار الكيان الصهيوني ظاهرة اليوم

الحرس الثوري: مؤشرات عزلة أمريكا وانهيار الكيان الصهيوني ظاهرة اليوم

قال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، اليوم الخميس، إن مؤشرات عزلة أمريكا وانهيار الكيان الصهيوني ظاهرة اليوم. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T16:57+0000

2022-04-21T16:57+0000

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إيران

الحرس الثوري الإيراني

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الخميس، عن العميد علي فدوي، أنه مع انتصار الثورة الإسلامية في البلاد تم توجيه تحذيرات لأعداء الشعب الإيراني، وهما "أمريكا والكيان الصهيوني"، وكانت تصريحات المسؤولين في البلاد تسير في اتجاه عزلة "أمريكا وانهيار الكيان الصهيوني".وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن هذه الوتيرة، التي يقصد بها عزلة "أمريكا وانهيار الكيان الصهيوني"، كانت جارية سريعا على مدى الأعوام الـ 43 الماضية، وبأن إيران تشهد، اليوم، مؤشرات هذا الأمر.وأكد العميد علي فدوي أن أحد الأهداف الأمريكية من تأسيس الجماعات الإرهابية هو القضاء على إيران خلال الأعوام الـ 43 الماضية، مشيرا إلى الدور المؤثر لبلاده في معادلات الشرق الأوسط.وقال نائب القائد العام للحرس الثوري: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت حاضرة بقوة على مدى الأعوام الـ 43 الماضية في جميع الساحات، واقتدار الثورة قائم في كافة أنحاء العالم، بحيث أن حركة أنصار الله تعد استلهاما من روح الثورة الإسلامية المقارعة للاستكبار تحدد الشروط لنظام آل سعود".وقارن العميد علي فدوي، بين إمكانيات بلاده وأمريكا، مشيرا إلى أن "الميزانية العسكرية الأمريكية تبلغ 80 مليار دولار وهي أکثر تطورا من النواحي العلمية والتكنولوجية، لكنها معكوسة حيال تحقيق النتائج، حيث يحقق الشباب الإيراني نجاحات كبرى اعتمادا على روح الإيمان".

https://arabic.sputniknews.com/20220420/-فيلق-القدس-بدلا-من-الحرس-الثوري-اقتراح-جديد-من-أمريكا-لإحياء-مفاوضات-فيينا-مع-إيران-1061406442.html

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