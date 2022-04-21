https://arabic.sputniknews.com/20220421/الحكومة-الأوكرانية-4-حافلات-تغادر-ماريوبول-على-متنها-أشخاص-تقرر-إجلاؤهم-1061434963.html
الحكومة الأوكرانية: 4 حافلات تغادر ماريوبول على متنها أشخاص تقرر إجلاؤهم
الحكومة الأوكرانية: 4 حافلات تغادر ماريوبول على متنها أشخاص تقرر إجلاؤهم
أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أربع حافلات غادرت ماريوبول وعلى متنها أشخاص تم إجلاؤهم من المدينة الساحلية، والتي تحاول القوات الأوكرانية السيطرة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T07:04+0000
2022-04-21T07:04+0000
2022-04-21T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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ونقلت "فرانس برس" عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، بيانا قالت فيه إن "أربع حافلات للإجلاء تمكنت من مغادرة المدينة أمس عبر الممر الإنساني"، مضيفة أن عمليات إجلاء النساء والأطفال وكبار السن ستستمر خلال اليوم الخميس.وفي وقت سابق، أجرى محققون عسكريون عملية تفتيش في مستشفى مدينة ماريوبول، الذي تعرض لقصف أوكراني، حيث عثروا على عشرات الجثث لمدنيين، وفتحت لجنة التحقيق الروسية ملف قضية جنائية.وقالت قناة "تلغرام" التابعة للجنة التحقيق الروسية: "طبقاً للتحقيق، أجرى المحققون العسكريون في لجنة التحقيق الروسية عملية تفتيش في مستشفى مدينة ماريوبول رقم 4، وعثروا على عشرات الجثث لمدنيين".وأضافت: "سيتم تحديد العدد النهائي للقتلى بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض، وتم رفع دعوى جنائية ضد جنود اللواء 36 من القوات البحرية الأوكرانية (الوحدة العسكرية A-2802)، لاستخدامهم وسائل وأساليب حرب محظورة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الحكومة الأوكرانية: 4 حافلات تغادر ماريوبول على متنها أشخاص تقرر إجلاؤهم
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أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أربع حافلات غادرت ماريوبول وعلى متنها أشخاص تم إجلاؤهم من المدينة الساحلية، والتي تحاول القوات الأوكرانية السيطرة عليها.
ونقلت "فرانس برس" عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، بيانا قالت فيه إن "أربع حافلات للإجلاء تمكنت من مغادرة المدينة أمس عبر الممر الإنساني"، مضيفة أن عمليات إجلاء النساء والأطفال وكبار السن ستستمر خلال اليوم الخميس.
وفي وقت سابق، أجرى محققون عسكريون عملية تفتيش في مستشفى مدينة ماريوبول
، الذي تعرض لقصف أوكراني، حيث عثروا على عشرات الجثث لمدنيين، وفتحت لجنة التحقيق الروسية ملف قضية جنائية.
وقالت قناة "تلغرام" التابعة للجنة التحقيق الروسية: "طبقاً للتحقيق، أجرى المحققون العسكريون في لجنة التحقيق الروسية عملية تفتيش في مستشفى مدينة ماريوبول رقم 4، وعثروا على عشرات الجثث لمدنيين".
وأضافت: "سيتم تحديد العدد النهائي للقتلى بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض، وتم رفع دعوى جنائية ضد جنود اللواء 36 من القوات البحرية الأوكرانية (الوحدة العسكرية A-2802)، لاستخدامهم وسائل وأساليب حرب محظورة".