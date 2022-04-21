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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الداخلية-العراقية-غالبية-المواد-المخدرة-المهربة-تأتي-من-إيران-وأفغانستان-1061450380.html
الداخلية العراقية: غالبية المواد المخدرة المهربة تأتي من إيران وأفغانستان
الداخلية العراقية: غالبية المواد المخدرة المهربة تأتي من إيران وأفغانستان
حذرت وزارة الداخلية العراقية من انتشار المواد المخدرة في البلاد، مشيرة إلى أن غالبية المخدرات التي يتم تهريبها داخل العراق تأتي من إيران وأفغانستان. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:34+0000
2022-04-21T12:34+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الخميس، في خبر عن المواد المخدرة التي يتم تهريبها إلى الداخل العراقي.وأشارت الشبكة إلى قول اللواء مازن القريشي، مدير عام مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية إن السر في ذلك هو وجود العراق بالقرب من الدولتين.ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن العراق أصبحت بمثابة ممر يتم عبوره لتهريب المخدرات إلى دول أخرى بالمنطقة.وتابع: "كان العراق ممرا لتهريب المخدرات في السابق، لكنه بعد 2003 ظل هكذا وزاد في أنه أصبح مكانا لتداولها".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/حرس-الحدود-السعودي-يحبط-تهريب-كميات-ضخمة-من-المخدرات-1061418264.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

الداخلية العراقية: غالبية المواد المخدرة المهربة تأتي من إيران وأفغانستان

12:34 GMT 21.04.2022
© Photo / Iraqi Ground Forces Commandقوات عراقية خاصة تشن حملة كبرى لإبقاء المواطنين في منازلهم
قوات عراقية خاصة تشن حملة كبرى لإبقاء المواطنين في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Photo / Iraqi Ground Forces Command
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حذرت وزارة الداخلية العراقية من انتشار المواد المخدرة في البلاد، مشيرة إلى أن غالبية المخدرات التي يتم تهريبها داخل العراق تأتي من إيران وأفغانستان.
ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الخميس، في خبر عن المواد المخدرة التي يتم تهريبها إلى الداخل العراقي.
وأشارت الشبكة إلى قول اللواء مازن القريشي، مدير عام مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية إن السر في ذلك هو وجود العراق بالقرب من الدولتين.
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حرس الحدود السعودي يحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات
أمس, 14:59 GMT
ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن العراق أصبحت بمثابة ممر يتم عبوره لتهريب المخدرات إلى دول أخرى بالمنطقة.
وتابع: "كان العراق ممرا لتهريب المخدرات في السابق، لكنه بعد 2003 ظل هكذا وزاد في أنه أصبح مكانا لتداولها".
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