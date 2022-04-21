https://arabic.sputniknews.com/20220421/الرئيس-الصيني-المواجهة-بين-الكتل-تقوض-السلام-والأمن-العالميين-1061432195.html

الرئيس الصيني: المواجهة بين الكتل تقوض السلام والأمن العالميين

الرئيس الصيني: المواجهة بين الكتل تقوض السلام والأمن العالميين

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ أن عقلية الحرب الباردة وأفكار الهيمنة والمواجهة بين الكتل، يقوضون السلام والأمن العالميين، مؤكدا على أن العالم بأكمله يبحر في... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

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بكين - سبوتنيك. وشدد جين بينغ، في المنتدى الاقتصادي الأسيوي، بحسب ما نقل تلفزيون الصين المركزي، "لقد أثبتت الحقائق مرة أخرى أن عقلية الحرب الباردة تقوض أسس السلام العالمي، وأن الهيمنة وسياسة القوة الوحشية لا تؤدي إلا إلى تعريض السلام العالمي للخطر، وأن المواجهة بين الكتل لا تؤدي إلا إلى تفاقم التحديات الأمنية في القرن الواحد والعشرين".وتابع، "العالم بأكمله يبحر في سفينة واحدة ذات مستقبل مشترك ومن غير المقبول محاولة إلقاء إي بلد من على متنها".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الصيني، لو يوتشنغ، في اجتماع مع السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، إن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا وحماية المصالح المشتركة للبلدين بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي.وعقد اجتماع دبلوماسي بين البلدين، يوم الاثنين، الماضي ضم ممثلين عن الجانب الصيني ونظرائهم من الدبلوماسيين الروس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/إعلام-الصين-والهند-تحبطان-الخطط-الغربية-لـ-خنق-روسيا-1061421035.html

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