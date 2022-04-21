https://arabic.sputniknews.com/20220421/الرئيس-المصري-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الصربي-1061466659.html
الرئيس المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الصربي
الرئيس المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الصربي
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T19:10+0000
2022-04-21T19:10+0000
2022-04-21T19:10+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
صربيا
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، هنأ السيسي في الاتصال، الرئيس الصربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.وذكر البيان أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التعاون في مجال السياحة، فضلاً عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرئيس المصري على العلاقات التاريخية الممتدة بين بلاده وصربيا، خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز.وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الصعد، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي.من جانبه، أكد الرئيس الصربي امتنانه على التهنئة، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين بلاده ومصر في مختلف المجالات.وأشار إلى تطلعه لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر في ظل دورها المحوري بقيادة السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الأفريقية.كما ثمن فوتشيتش جهود مصر الناجحة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, صربيا
الرئيس المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الصربي
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، هنأ السيسي
في الاتصال، الرئيس الصربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.
وذكر البيان أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التعاون في مجال السياحة، فضلاً عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس المصري على العلاقات التاريخية الممتدة بين بلاده وصربيا، خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الصعد، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي.
من جانبه، أكد الرئيس الصربي امتنانه على التهنئة، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين بلاده ومصر في مختلف المجالات.
وأشار إلى تطلعه لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر
في ظل دورها المحوري بقيادة السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الأفريقية.
كما ثمن فوتشيتش جهود مصر الناجحة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.