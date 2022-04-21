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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الرياح-العالية-تؤدي-لسقوط-برج-للاتصالات-في-مدينة-الزاوية-الليبية-1061463855.html
الرياح العالية تؤدي لسقوط برج للاتصالات في مدينة الزاوية الليبية
الرياح العالية تؤدي لسقوط برج للاتصالات في مدينة الزاوية الليبية
تسببت الرياح العالية في سقوط البرج الرئيسي للاتصالات في مدينة الزاوية في ليبيا.‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T17:21+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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وأسفر سقوط البرج نتيجة سوء الأحوال الجوية في انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت على معظم مدينة الزاوية والمدن والمناطق المجاورة، وفقا لمواقع محلية ليبية.وقد تستغرق استعادة الاتصالات في المنطقة أسابيع، بحسب توقعات فنيين.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الرياح العالية تؤدي لسقوط برج للاتصالات في مدينة الزاوية الليبية

17:21 GMT 21.04.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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تسببت الرياح العالية في سقوط البرج الرئيسي للاتصالات في مدينة الزاوية في ليبيا.‏
وأسفر سقوط البرج نتيجة سوء الأحوال الجوية في انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت على معظم مدينة الزاوية والمدن والمناطق المجاورة، وفقا لمواقع محلية ليبية.
وقد تستغرق استعادة الاتصالات في المنطقة أسابيع، بحسب توقعات فنيين.
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