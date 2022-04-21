https://arabic.sputniknews.com/20220421/الرياح-العالية-تؤدي-لسقوط-برج-للاتصالات-في-مدينة-الزاوية-الليبية-1061463855.html
الرياح العالية تؤدي لسقوط برج للاتصالات في مدينة الزاوية الليبية
الرياح العالية تؤدي لسقوط برج للاتصالات في مدينة الزاوية الليبية
تسببت الرياح العالية في سقوط البرج الرئيسي للاتصالات في مدينة الزاوية في ليبيا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T17:21+0000
2022-04-21T17:21+0000
2022-04-21T17:21+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وأسفر سقوط البرج نتيجة سوء الأحوال الجوية في انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت على معظم مدينة الزاوية والمدن والمناطق المجاورة، وفقا لمواقع محلية ليبية.وقد تستغرق استعادة الاتصالات في المنطقة أسابيع، بحسب توقعات فنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الرياح العالية تؤدي لسقوط برج للاتصالات في مدينة الزاوية الليبية
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تسببت الرياح العالية في سقوط البرج الرئيسي للاتصالات في مدينة الزاوية في ليبيا.
وأسفر سقوط البرج نتيجة سوء الأحوال الجوية في انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت على معظم مدينة الزاوية والمدن والمناطق المجاورة، وفقا لمواقع محلية ليبية.
وقد تستغرق استعادة الاتصالات في المنطقة أسابيع، بحسب توقعات فنيين.