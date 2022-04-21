https://arabic.sputniknews.com/20220421/السعودية-ترد-على-تكهنات-انهيار-العلاقات-مع-أمريكا-بعد-تقارير-عن-غضب-ابن-سلمان-1061467223.html

السعودية ترد على تكهنات "انهيار العلاقات" مع أمريكا بعد تقارير عن "غضب" ابن سلمان

السعودية ترد على تكهنات "انهيار العلاقات" مع أمريكا بعد تقارير عن "غضب" ابن سلمان

نفت السعودية، اليوم الخميس، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن علاقاتها مع الولايات المتحدة تتعرض لضغط شديد وأصبحت على "حافة الانهيار". 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T19:40+0000

2022-04-21T19:40+0000

2022-04-21T19:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

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وقالت السفارة السعودية في واشنطن في بيان إن العلاقة تاريخية ولا تزال قوية بين البلدين، وأن هناك اتصال يومي بين المسؤولين على المستوى المؤسسي وهناك تنسيق وثيق حول قضايا مثل الأمن والاستثمارات والطاقة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وجاء البيان ردا على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء، قالت فيه الصحيفة إن العلاقة السعودية الأمريكية "وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود وباتت عند نقطة الانهيار".كما أفادت "بلومبيرغ نيوز" ووسائل إعلام أخرى بتصاعد التوترات بين الحليفين، وقالت إن الولايات المتحدة شعرت بالإحباط بسبب رفض المملكة زيادة إنتاج النفط والمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية في أعقاب الأزمة الأوكرانية.تريد الحكومة السعودية من الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لمواجهة الهجمات الصاروخية على المملكة من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وفقا للوكالة. كما أن الرياض قلقة أيضا من محاولات واشنطن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، منافستها الإقليمية الرئيسية.قالت السفارة السعودية: "على مدار الـ77 عاما الماضية من العلاقات السعودية الأمريكية، كانت هناك خلافات كثيرة، لكن هذا لم يمنع البلدين من إيجاد طريقة للعمل معا".أصبحت الولايات المتحدة والسعودية حليفتين منذ وقت قصير من تأسيس المملكة في أوائل الثلاثينيات، مع اكتشاف الشركات الأمريكية النفط في وقت لاحق من هذا العقد. توفر واشنطن الدعم الأمني ​​والدفاعي للبلد.توترت العلاقات منذ مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي على يد سعوديين في عام 2018، ما أثار غضبا دوليا، ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة إلى دولة "منبوذة" بسبب سجل حقوق الإنسان.هذا الأسبوع، ذكرت "وول ستريت جورنال" أيضا، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "ثار" في وجه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان خلال اجتماع العام الماضي، عندما أثار الأخير قضية خاشقجي.وقالت الصحيفة إن الخلاف حدث، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما التقى الرجلان للمرة الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.وذكرت أنه على الرغم من أن ولي العهد أراد إبداء "نبرة هادئة" خلال لقائهما، فقد "انتهى به الأمر بالصراخ في السيد سوليفان بعد أن أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018".ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على النقاش قولها: "الأمير أخبر السيد سوليفان أنه لم يرغب أبدا في مناقشة الأمر مرة أخرى. كما قال ولي العهد إن الولايات المتحدة يمكن أن تنسى طلبها لزيادة إنتاج النفط".اغتيل خاشقجي، 59 عاما، كاتب عمود قديم في صحيفة "واشنطن بوست" معروف بانتقاده للمملكة السعودية، وقطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد أن ذهب إلى هناك للحصول على الأوراق اللازمة لزواجه القادم.وخلصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد أكثر من شهر بقليل إلى أن الأمير محمد أمر شخصيا بقتل خاشقجي، وهو ادعاء ترفضه المملكة قطعا، وتقول إنها استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.أكد ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان، في وقت سابق، أنه "لم يأمر بقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي ​السعودية".وقال ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة "أتلانتك" الأمريكية: "أعتقد أن قوانين حقوق الإنسان لم تطبق معي في قضية مقتل خاشقجي، لأن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".وأضاف: "أتفهم الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي، لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا. مقتل خاشقجي كان أسوأ شيء حصل لي على الإطلاق، لأنه كاد أن يخرب كل خطط الإصلاح".وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عنها أحد.

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان