https://arabic.sputniknews.com/20220421/السعودية-تصرف-الدفعة-الرابعة-من-منحة-دعم-الأردن-1061451898.html
السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحة دعم الأردن
السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحة دعم الأردن
أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، صرف 50 مليون دولار، وهي الدفعة الرابعة من منحة المملكة لدعم ميزانية الأردن. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:05+0000
2022-04-21T13:05+0000
2022-04-21T13:05+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102308/86/1023088698_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_940fa6837d771e1e64fbede797bf3d8a.jpg
أفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن صرف المنحة جاء إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد ابن سلمان، في قمة مكة المكرمة عام 2017.وكانت القمة قد جمعت قادة كل من السعودية، والأردن، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعهدت الدول وقتها بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، ومنها تقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات بواقع 50 خمسين مليون دولار سنويا.وأوضحت وزارة المالية السعودية أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين، وتأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الأردن حكومةً وشعباً لدعم مشاريعها التنموية في الموازنة العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20181003/الأردن-السعودية-ودائع-الإمارات--25مليار-دولار-1035785413.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102308/86/1023088698_165:0:3192:2270_1920x0_80_0_0_fbc2728adb6c3b66012a20920c04795f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحة دعم الأردن
تابعنا عبر
أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، صرف 50 مليون دولار، وهي الدفعة الرابعة من منحة المملكة لدعم ميزانية الأردن.
أفادت صحيفة "عاجل
" السعودية، بأن صرف المنحة جاء إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد ابن سلمان، في قمة مكة المكرمة عام 2017.
وكانت القمة قد جمعت قادة كل من السعودية
، والأردن، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعهدت الدول وقتها بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، ومنها تقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات بواقع 50 خمسين مليون دولار سنويا.
وأوضحت وزارة المالية السعودية أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين، وتأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الأردن حكومةً وشعباً لدعم مشاريعها التنموية في الموازنة العامة.