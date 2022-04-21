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السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحة دعم الأردن
السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحة دعم الأردن
أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، صرف 50 مليون دولار، وهي الدفعة الرابعة من منحة المملكة لدعم ميزانية الأردن. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:05+0000
2022-04-21T13:05+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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أفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن صرف المنحة جاء إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد ابن سلمان، في قمة مكة المكرمة عام 2017.وكانت القمة قد جمعت قادة كل من السعودية، والأردن، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعهدت الدول وقتها بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، ومنها تقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات بواقع 50 خمسين مليون دولار سنويا.وأوضحت وزارة المالية السعودية أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين، وتأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الأردن حكومةً وشعباً لدعم مشاريعها التنموية في الموازنة العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20181003/الأردن-السعودية-ودائع-الإمارات--25مليار-دولار-1035785413.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحة دعم الأردن

13:05 GMT 21.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاستقبال الملك سلمان في الأردن
استقبال الملك سلمان في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، صرف 50 مليون دولار، وهي الدفعة الرابعة من منحة المملكة لدعم ميزانية الأردن.
أفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن صرف المنحة جاء إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد ابن سلمان، في قمة مكة المكرمة عام 2017.
الملك سلمان وولي العهد مع قادة قمة مكة ينظرون على الكعبة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2018
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3 أكتوبر 2018, 16:31 GMT
وكانت القمة قد جمعت قادة كل من السعودية، والأردن، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعهدت الدول وقتها بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، ومنها تقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات بواقع 50 خمسين مليون دولار سنويا.
وأوضحت وزارة المالية السعودية أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين، وتأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الأردن حكومةً وشعباً لدعم مشاريعها التنموية في الموازنة العامة.
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