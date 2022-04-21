https://arabic.sputniknews.com/20220421/السفارة-الروسية-العقوبات-الأمريكية-تكشف-يأس-واشنطن-من-عدم-القدرة-على-إخضاع-موسكو-1061432595.html
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، بأن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T04:36+0000
2022-04-21T04:36+0000
2022-04-21T04:43+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وأوضحت السفارة على تليغرام، "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".وأعلنت الخزانة الأمريكية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.وذكرت الوزارة، في بيان أن "29 فردًا و 40 كيانًا قانونيًا في الاتحاد الروسي تمت إضافتهم لقائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية".وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات الجديدة شملت أيضا البنك التجاري الروسي "ترانس كابيتل" ورجل الأعمال الروسي مالوفيف كونستانتين فاليريفيش.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو
04:36 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 04:43 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، بأن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو.
وأوضحت السفارة على تليغرام، "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".
وأعلنت الخزانة الأمريكية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.
وذكرت الوزارة، في بيان أن "29 فردًا و 40 كيانًا قانونيًا في الاتحاد الروسي تمت إضافتهم لقائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية".
وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات الجديدة شملت أيضا البنك التجاري الروسي "ترانس كابيتل" ورجل الأعمال الروسي مالوفيف كونستانتين فاليريفيش.