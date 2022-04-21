عربي
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220421/السفارة-الروسية-العقوبات-الأمريكية-تكشف-يأس-واشنطن-من-عدم-القدرة-على-إخضاع-موسكو-1061432595.html
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، بأن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T04:36+0000
2022-04-21T04:43+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وأوضحت السفارة على تليغرام، "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".وأعلنت الخزانة الأمريكية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.وذكرت الوزارة، في بيان أن "29 فردًا و 40 كيانًا قانونيًا في الاتحاد الروسي تمت إضافتهم لقائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية".وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات الجديدة شملت أيضا البنك التجاري الروسي "ترانس كابيتل" ورجل الأعمال الروسي مالوفيف كونستانتين فاليريفيش.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو

04:36 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 04:43 GMT 21.04.2022)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، بأن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو.
وأوضحت السفارة على تليغرام، "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".
وأعلنت الخزانة الأمريكية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "29 فردًا و 40 كيانًا قانونيًا في الاتحاد الروسي تمت إضافتهم لقائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية".

وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات الجديدة شملت أيضا البنك التجاري الروسي "ترانس كابيتل" ورجل الأعمال الروسي مالوفيف كونستانتين فاليريفيش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала