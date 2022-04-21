https://arabic.sputniknews.com/20220421/السلطات-اليونانية-تفرج-عن-الناقلة-الروسية-بيغاس-المحتجزة-قبالة-سواحل-كاريستوس-1061442118.html
السلطات اليونانية تفرج عن الناقلة الروسية "بيغاس" المحتجزة قبالة سواحل كاريستوس
السلطات اليونانية تفرج عن الناقلة الروسية "بيغاس" المحتجزة قبالة سواحل كاريستوس
أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، بأن السلطات اليونانية أصدرت أمرا بالإفراج عن الناقلة الروسية "بيغاس"، التي احتُجزت قبالة سواحل كريستوس. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T09:52+0000
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أثينا - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أنه من المفترض أن يتم الإفراج عن الناقلة "بيغاس" التي ترفع العلم الروسي وفقا لأمر جديد صدر عن إدارة مكافحة غسيل الأموال.واحتُجزت الناقلة الروسية قبل يومين قبالة السواحل اليونانية، امتثالا لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.أفادت وكالة الأنباء اليونانية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن السلطات اليونانية، احتجزت الناقلة "بيغاس" التي ترفع علم روسيا، قبالة سواحل مدينة كاريستوس، امتثالا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو.وبحسب الوكالة، فإن السفينة "بيغاس" التي كان على متنها 19 بحارا روسيا، كانت تبحث عن مأوى من الطقس السيئ، موضحة أن السفينة تعرضت لعطل ميكانيكي، ما اضطرها إلى البحث عن مأوى وهو ما دفعها إلى الاقتراب من السواحل اليونانية.وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر، أن قرار احتجاز السفينة يتعلق بالسفينة نفسها وليس حمولتها.وفي 8 نيسان/أبريل الجاري، تبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وكذلك حظر واردات الفحم والمواد الخام من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/اليونان-تحتجز-سفينة-تحمل-العلم-الروسي-1061358283.html
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العالم, اليونان, روسيا, سفن, ميناء
السلطات اليونانية تفرج عن الناقلة الروسية "بيغاس" المحتجزة قبالة سواحل كاريستوس
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أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، بأن السلطات اليونانية أصدرت أمرا بالإفراج عن الناقلة الروسية "بيغاس"، التي احتُجزت قبالة سواحل كريستوس.
أثينا - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أنه من المفترض أن يتم الإفراج عن الناقلة "بيغاس" التي ترفع العلم الروسي
وفقا لأمر جديد صدر عن إدارة مكافحة غسيل الأموال.
واحتُجزت الناقلة الروسية قبل يومين قبالة السواحل اليونانية، امتثالا لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
أفادت وكالة الأنباء اليونانية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن السلطات اليونانية، احتجزت الناقلة "بيغاس" التي ترفع علم روسيا، قبالة سواحل مدينة كاريستوس، امتثالا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو
.
وبحسب الوكالة، فإن السفينة "بيغاس" التي كان على متنها 19 بحارا روسيا، كانت تبحث عن مأوى من الطقس السيئ، موضحة أن السفينة تعرضت لعطل ميكانيكي، ما اضطرها إلى البحث عن مأوى وهو ما دفعها إلى الاقتراب من السواحل اليونانية.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر، أن قرار احتجاز السفينة يتعلق بالسفينة نفسها وليس حمولتها.
وفي 8 نيسان/أبريل الجاري، تبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وكذلك حظر واردات الفحم والمواد الخام من روسيا.