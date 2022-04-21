https://arabic.sputniknews.com/20220421/السيسي-الأزمة-الأوكرانية-كانت-كاشفة-ولم-أحجب-معلومة-عن-المصريين-1061470038.html

السيسي: الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة... ولم أحجب معلومة عن المصريين

السيسي: الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة... ولم أحجب معلومة عن المصريين

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة، ولها تأثير ‏كبير على دول العالم، بما فيها مصر.‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T21:24+0000

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2022-04-21T21:24+0000

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وقال في لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، إن "الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية وتحقيق نمو إيجابي، ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير".وواصل أن "الحكومة المصرية استطاعت توفير السلع الأساسية بوفرة للمواطنين رغم الأزمة العالمية".وتابع متسائلا: "هل أنا في يوم من الأيام في حديثي معكم كنت مجاملا أو حاجب للمعلومة عنكم أو الواقع من وجهة نظري؟".وأشار الرئيس المصري في حديثه مع الإعلاميين إلى أن "الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011، بعد عام ونصف من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، مما أدى إلى فقد مصر جزء كبير من الاحتياطي الأجنبي".وأضاف: "لو كنا كلنا كمواطنين وقوة حريصين على استقرار هذا البلد، بعد حالة الثورة التي حدثت في 2011، كنا في خلال شهرين أو ثلاثة أو أربعة أجرينا انتخابات رئاسية والموضوع انتهى وتبدأ الدولة في التحرك، لكن الموضوع تأجل عامين، وبالتالي تضاعف التحدي تضاعف".ولفت إلى أن "الجميع شارك في الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016".وأوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في حديثه أن "المواطن المصري في ستينيات القرن الماضي لم يعاني كالمواطن في العصر الحالي"، مبينا أن "قدرة الدولة المصرية ومواردها كانت متناسبة نسبيا مع حجم الدولة المصرية"وكشف أن سيناء كانت مستهدفة قبل عام 2011 بخمس سنوات.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أطلق، اليوم الخميس، إشارة بدء حصاد القمح في مشروع توشكي بجنوب الوادي في محافظة أسوان.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/السيسي-يمنح-إشارة-بدء-حصاد-القمح-في-المشروع-الأكبر-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1061460598.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي