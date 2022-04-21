https://arabic.sputniknews.com/20220421/السيسي-يمنح-إشارة-بدء-حصاد-القمح-في-المشروع-الأكبر-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1061460598.html
السيسي يمنح إشارة بدء حصاد القمح في المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط
السيسي يمنح إشارة بدء حصاد القمح في المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط
منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، إشارة البدء في حصاد القمح في منطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T15:49+0000
2022-04-21T15:49+0000
2022-04-21T15:49+0000
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يأتي ذلك "في إطار جهود مصر لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن "مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه".وفي الاحتفالية، شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من صوامع تخزين القمح في عدد من المحافظات، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وكان من بينها مجمع صوامع الشرقية بسعة 90 ألف طن، وصومعة قمح عرب العريقات بالقليوبية بسعة 90 ألف طن، وصومعة قمح بنى سلامة بالجيزة بسعة 60 ألف طن، وصومعة أبي صوير بالإسماعيلية بسعة 30 ألف طن.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السيسي يمنح إشارة بدء حصاد القمح في المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط
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منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، إشارة البدء في حصاد القمح في منطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان.
يأتي ذلك "في إطار جهود مصر لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن "مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه".
وفي الاحتفالية، شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من صوامع تخزين القمح في عدد من المحافظات، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وكان من بينها مجمع صوامع الشرقية بسعة 90 ألف طن، وصومعة قمح عرب العريقات بالقليوبية بسعة 90 ألف طن، وصومعة قمح بنى سلامة بالجيزة بسعة 60 ألف طن، وصومعة أبي صوير بالإسماعيلية بسعة 30 ألف طن.