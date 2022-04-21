https://arabic.sputniknews.com/20220421/الصين-تبدأ-الحرب-على-تايوان-قناة-إخبارية-تقع-في-خطأ-جسيم-لا-يغتفر-1061448357.html
"الصين تبدأ الحرب على تايوان"... قناة إخبارية تقع في خطأ جسيم "لا يغتفر"
"الصين تبدأ الحرب على تايوان"... قناة إخبارية تقع في خطأ جسيم "لا يغتفر"
وقعت قناة إخبارية تايوانية في خطأ جسيم بعد أن أعلنت خبرا عاجلا باللون الأحمر، أفاد بأن القوات المسلحة الصينية "شنت غزوا وأطلقت صواريخ على المدن والموانئ... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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بثت قناة تايوان الإخبارية (CTS) خبرا عاجلا، ظهر باللون الأحمر على شريط الأخبار العاجلة، أكدت فيه مزاعم "بدء غزو صيني لتايوان".وزعم الخبر العاجل الخاطئ أن "الجيش الصيني بدأ بإطلاق الصواريخ على عدة مدن وعلى الموانئ في مدينة تايبيه".وجاء في شريط الأخبار الخاص بتلفزيون (CTS) أن "مدينة تايبيه الجديدة تعرضت للقصف بالصواريخ الشيوعية، وانفجر ميناء تايبيه، وتعرضت المنشآت والسفن لأضرار ودمرت"، بحسب "ذا غارديان".وبعد الجدل الكبير في البلاد، أصدرت قناة "CTS" المملوكة جزئيا للحكومة "توضيحا واعتذارا" على الهواء بعد عدة ساعات، قائلة إن التقرير تم "تحضيره بالتزامن مع خدمات الطوارئ للتدريبات، ولكن تم بثه عن طريق الخطأ".وشوهد الخبر العاجل في الصين، وحصل على ملايين المشاهدات حيث اعتبر أن "الإعلام التايواني يصنع هدفا كبيرا خاصا به"، بينما وصف آخرون الحدث بأنه يعبر عن النوايا المخفية لبعض الدول مثل أمريكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/مدمرة-صينية-تختبر-صاروخا-باليستيا-يقتل-بطلقة-واحدة-فيديو--1061446147.html
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العالم, الصين, أخبار تايوان
"الصين تبدأ الحرب على تايوان"... قناة إخبارية تقع في خطأ جسيم "لا يغتفر"
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وقعت قناة إخبارية تايوانية في خطأ جسيم بعد أن أعلنت خبرا عاجلا باللون الأحمر، أفاد بأن القوات المسلحة الصينية "شنت غزوا وأطلقت صواريخ على المدن والموانئ المحيطة بالعاصمة تايبيه (عاصمة تايوان)"، الأمر الذي تسبب بحدوث جدل في الأوساط الإعلامية.
بثت قناة تايوان الإخبارية (CTS) خبرا عاجلا، ظهر باللون الأحمر على شريط الأخبار العاجلة، أكدت فيه مزاعم "بدء غزو صيني لتايوان".
وزعم الخبر العاجل الخاطئ أن "الجيش الصيني بدأ بإطلاق الصواريخ على عدة مدن وعلى الموانئ في مدينة تايبيه".
وسخر الكثيرون من الخبر العاجل في التعليقات بعد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم بث الخبر في تمام الساعة السابعة صباحا يوم الأربعاء (بتوقيت البلاد).
وجاء في شريط الأخبار الخاص بتلفزيون (CTS) أن "مدينة تايبيه الجديدة تعرضت للقصف بالصواريخ الشيوعية، وانفجر ميناء تايبيه، وتعرضت المنشآت والسفن لأضرار ودمرت"، بحسب "ذا غارديان"
.
وأضاف الخبر العاجل أن البلاد "على شفا الحرب... الحزب الشيوعي الصيني يستعد للحرب ... أصدر الرئيس أمرا طارئا".
وبعد الجدل الكبير في البلاد، أصدرت قناة "CTS" المملوكة جزئيا للحكومة "توضيحا واعتذارا" على الهواء بعد عدة ساعات، قائلة إن التقرير تم "تحضيره بالتزامن مع خدمات الطوارئ للتدريبات، ولكن تم بثه عن طريق الخطأ".
انتشرت مشاهد من البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تايوان، حيث عبر بعض الأشخاص عن قلقهم، وسخر البعض من الخطأ، وانتقد آخرون المحطة التلفزيونية ووسائل الإعلام بشكل عام، وأكد متابعون أنه "خطأ لا يغتفر، وربما ليس خطأ". قال آخر: "إنها تحتاج إلى عقاب خطير، لقد تسببوا في حالة من الذعر الاجتماعي".
وشوهد الخبر العاجل في الصين، وحصل على ملايين المشاهدات حيث اعتبر أن "الإعلام التايواني يصنع هدفا كبيرا خاصا به"، بينما وصف آخرون الحدث بأنه يعبر عن النوايا المخفية لبعض الدول مثل أمريكا.