https://arabic.sputniknews.com/20220421/العاهل-الأردني-يطالب-بتوحيد-الجهود-العربية-لوقف-التصعيد-في-القدس-1061458617.html

العاهل الأردني يطالب بتوحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في القدس

العاهل الأردني يطالب بتوحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في القدس

طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T15:17+0000

2022-04-21T15:17+0000

2022-04-21T15:17+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم الخميس، عن الملك عبد الله أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها من أجل وقف التصعيد في القدس المحتلة.وشدد العاهل الأردني على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ووجوب الحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.وجدد التأكيد على مواصلة الأردن بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مثمنا مواقف قادة الدول العربية في التأكيد على ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.وأشار الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود بهدف تلافي تكرار أي نوع من التصعيد، في وقت استمع إلى إيجاز قدمه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بشأن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية في عمان، والذي تم تخصيصه لمناقشة سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.ومن المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين المقبل، اجتماعا طارئا، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب من جمهورية إندونيسيا.وتعقد المنظمة اجتماعا استثنائيا على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة السعودية يوم الاثنين المقبل، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى المبارك من خلال إغلاق بواباته، واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال والاعتداء يوميا على المصلين في داخله. وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية، منذ الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.ودعت اللجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، مجلس الأمن الدولي للتحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها القدس.وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها تونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وتترأسها المملكة الأردنية، في بيان: "دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف".

https://arabic.sputniknews.com/20220421/منظمة-التعاون-الإسلامي-تعقد-اجتماعا-طارئا-الاثنين-المقبل-لبحث-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-الأقصى-1061449688.html

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