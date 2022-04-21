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القوات الجوية العراقية تحتفل بمرور 91 عاما على تأسيسها
القوات الجوية العراقية تحتفل بمرور 91 عاما على تأسيسها
تحتفل القوات الجوية العراقية بمرور 91 عاما على تأسيسها في الـ 22 من أبريل/ نيسان عام 1931. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:48+0000
2022-04-21T13:48+0000
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أخبار العراق اليوم
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ووصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول على "تويتر"، اليوم الخميس، القوة الجوية العراقية بـ "صقور الجو الشجعان".وقال إن القوات الجوية العراقية كان لها دور أساسي في معارك النصر، إضافة إلى دورها في ملاحقة بقايا العصابات الإرهابية.ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" رسما توضيحيا يرصد معلومات عن القوات الجوية العراقية التي تمتلك نوعيات متطورة من الأسلحة.لكنها أوضحت أن عدد طائراتها في الوقت الحالي لا يغطي كل مساحة العراق، مشيرة إلى أنه يجري توقيع صفقات جديدة لدعم قدراتها.وتعد الطائرات الروسية من طراز "سوخوي" والطائرات الأمريكية من طراز "إف 16" من أبرز الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية العراقية.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

القوات الجوية العراقية تحتفل بمرور 91 عاما على تأسيسها

13:48 GMT 21.04.2022
© REUTERS / Patrick Linمقاتلات "إف - 16" أمريكية الصنع
مقاتلات إف - 16 أمريكية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Patrick Lin
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تحتفل القوات الجوية العراقية بمرور 91 عاما على تأسيسها في الـ 22 من أبريل/ نيسان عام 1931.
ووصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول على "تويتر"، اليوم الخميس، القوة الجوية العراقية بـ "صقور الجو الشجعان".
وقال إن القوات الجوية العراقية كان لها دور أساسي في معارك النصر، إضافة إلى دورها في ملاحقة بقايا العصابات الإرهابية.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" رسما توضيحيا يرصد معلومات عن القوات الجوية العراقية التي تمتلك نوعيات متطورة من الأسلحة.
لكنها أوضحت أن عدد طائراتها في الوقت الحالي لا يغطي كل مساحة العراق، مشيرة إلى أنه يجري توقيع صفقات جديدة لدعم قدراتها.
وتعد الطائرات الروسية من طراز "سوخوي" والطائرات الأمريكية من طراز "إف 16" من أبرز الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية العراقية.
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